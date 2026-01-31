logo_ukra

Чергова підніжка Путіну: яку нафту США пропонують Індії замість російської
НОВИНИ

Чергова підніжка Путіну: яку нафту США пропонують Індії замість російської

Вашингтон готовий пом’якшити санкційний тиск на Делі, аби скоротити доходи Кремля від експорту нафти

31 січня 2026, 18:20
Сполучені Штати переглянули свою жорстку позицію щодо Індії та сигналізували про готовність дозволити відновлення закупівель венесуельської нафти, аби замістити імпорт російського ресурсу. Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на обізнані джерела.

Чергова підніжка Путіну: яку нафту США пропонують Індії замість російської

Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

Раніше, у 2025 році, Вашингтон запровадив торговельні мита проти Індії через закупівлю венесуельської нафти. Зокрема, у березні президент США Дональд Трамп оголосив про введення 25% тарифів на товари з країн, які співпрацюють із нафтовим сектором Венесуели. Після цього Делі пообіцяло різко скоротити імпорт російської нафти.

Як зазначає Reuters, нинішня ініціатива США є частиною ширшої стратегії зі зменшення доходів Росії від експорту енергоносіїв, які, за оцінками Заходу, використовуються для фінансування війни проти України. На цьому тлі Вашингтон намагається переорієнтувати індійський ринок на альтернативні джерела постачання.

Після захоплення влади у Венесуелі 3 січня та усунення президента Ніколаса Мадуро США фактично взяли під контроль уряд у Каракасі й мають намір контролювати нафтову галузь країни на невизначений термін. Водночас наразі не уточнюється, чи здійснюватимуться поставки венесуельської нафти через міжнародних трейдерів, таких як Vitol або Trafigura, чи безпосередньо через державну компанію PDVSA.

За даними джерел агентства, Індія найближчим часом скоротить імпорт російської нафти нижче 1 млн барелів на добу. Якщо у січні постачання становили близько 1,2 млн барелів, то у лютому очікується зниження до 1 млн, а в березні – до 800 тисяч барелів на добу. У перспективі імпорт може впасти до 500-600 тисяч барелів, що має сприяти укладенню торговельної угоди між Індією та США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — національна валюта Індії обвалилася до рекордного рівня на тлі проблем у переговорах зі США та масштабного відтоку іноземних інвестицій. Як повідомляє Bloomberg, курс індійської рупії знизився на 0,4% — до історичного мінімуму 91,3350 рупії за долар.




https://www.reuters.com/business/energy/us-pitches-venezuelan-crude-india-its-russian-oil-imports-slow-sources-say-2026-01-30/
