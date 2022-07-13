Один из самых богатых людей мира планирует передать свое состояние благотворительному фонду: подробности

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Лиля Воробьева
Один из самых богатых людей мира Билл Гейтс заявил, что планирует отдать все свое имущество благотворительному фонду Gates Foundation. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление бизнесмена в Twitter.
Билл Гейтс (фото из открытых источников)
В ближайший месяц он намерен перечислить фонду 20 млрд долларов.
"Я планирую отдать фонду практически все свое состояние и в результате выйду из списка самых богатых людей мира", – написал Гейтс в Twitter.
Также Гейтс заявил, что должен вернуть миру свои ресурсы, чтобы уменьшить страдания и улучшить жизнь людей.
"Я обязан вернуть свои ресурсы обществу таким образом, чтобы это повлияло на уменьшение страданий и улучшение жизни. И я надеюсь, что в этот момент другие, имеющие большое богатство и привилегии, тоже сделают шаг вперед",- объяснил свой поступок Гейтс. .
Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Билл Гейтс предрек миру новую пандемию в ближайшие 20 лет. Основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что человечеству в ближайшие 20 лет грозит новая пандемия. Шансы на это предприниматель оценивает как 50/50. Билл Гейтс подсчитал, что существуют различные предпосылки возникновения смертоносного вируса, в частности, он может появиться как следствие изменения климата. Мир может столкнуться с новой, более серьезной разновидностью гриппа или может появиться новый штамм коронавирусной инфекции. Также миллиардер не исключает возможность того, что новая инфекция появится в одной из биолабораторий, а террористы распространят ее в разные точки планеты. Билл Гейтс назвал такое свое предположение "очень страшным сценарием". Напомним, что едва мир успел оправиться от коронавирусной инфекции, как появилась вспышка нового заболевания — обезьянья оспа.
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