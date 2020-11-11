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Главная Новости Мир США Один миллион заболевших, более 20 тысяч смертей - Техас стал "антирекордсменом" в США по коронавирусу
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Один миллион заболевших, более 20 тысяч смертей - Техас стал "антирекордсменом" в США по коронавирусу

Информация предоставлена Университетом Джонса Хопкинса

сегодня, 21:59
Автор:

Дмитрий Симоненко

Во втором по численности населения США штате Техас количество заболевших коронавирусной болезнью перевалило за отметку в 1 миллион. То есть, на 1 тысячу населения штата более 25 человек больны COVID-19. За 7 последних месяцев текущего, 2020-го года здесь зарегистрировано почти 20 тысяч смертей в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Один миллион заболевших, более 20 тысяч смертей - Техас стал "антирекордсменом" в США по коронавирусу

Известно, что Техас стал антирекордсменом по заболеваемости, обогнав самую густонаселенную Калифорнию. Так, например, вчера, здесь было зафиксировано почти 11 тыс заболевших коронавирусом, что является наибольшим числом с начала пандемии.

По оценкам официальных представителей штата, на сегодняшний день насчитывается здесь 132 146 заболевших в активной стадии, 6170 человек находятся под наблюдением медиков в стационарах. 

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что врач-инфекционист Ольга Голубовская поделилась наблюдениями в отношении изменений в протекании коронавирусной болезни. По ее словам, клиническая картина у пациентов с COVID-19 резко поменялась за последний месяц. 



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Источник: https://www.theguardian.com/international
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