Один миллион заболевших, более 20 тысяч смертей - Техас стал "антирекордсменом" в США по коронавирусу

Во втором по численности населения США штате Техас количество заболевших коронавирусной болезнью перевалило за отметку в 1 миллион. То есть, на 1 тысячу населения штата более 25 человек больны COVID-19. За 7 последних месяцев текущего, 2020-го года здесь зарегистрировано почти 20 тысяч смертей в результате осложнений, вызванных коронавирусом.

Известно, что Техас стал антирекордсменом по заболеваемости, обогнав самую густонаселенную Калифорнию. Так, например, вчера, здесь было зафиксировано почти 11 тыс заболевших коронавирусом, что является наибольшим числом с начала пандемии.

По оценкам официальных представителей штата, на сегодняшний день насчитывается здесь 132 146 заболевших в активной стадии, 6170 человек находятся под наблюдением медиков в стационарах.

Ранее портал "Комментарии" писал о том, что врач-инфекционист Ольга Голубовская поделилась наблюдениями в отношении изменений в протекании коронавирусной болезни. По ее словам, клиническая картина у пациентов с COVID-19 резко поменялась за последний месяц.





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