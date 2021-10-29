Одному из городов США грозит затопление из-за климатических изменений

Американскому городу Чикаго (штат Иллинойс) грозит затопление в результате климатических изменений. Причина – чрезмерно большое количество осадков в течение последних пяти лет. Ситуацию в Чикаго климатологи сравнивают с обстановкой в ​​любом американском городе на берегу океана. Из-за обилия осадков и частых случаев засухи в озере Мичиган и реке Чикаго резко меняется уровень воды. Поэтому местные власти пытаются принять превентивные меры, чтобы предотвратить возможные случаи затопления.

Чикаго. Фото pixabay.com





В городе уже действует специальная система защиты на случай затопления. Это специальные шлюзы, помогающие контролировать уровень воды в озере и реке, когда он поднимается слишком высоко. Однако в последние годы осадки настолько сильны, что недавно система впервые в истории не сработала. В качестве примера зимой 2020 года уровень воды в озере Мичиган достиг рекордно высокого показателя, поскольку были интенсивные осадки. Тогда некоторые дома затопило до третьего этажа. Аналогичная ситуация была с рекой Чикаго, которая тоже вышла из берегов и затопила центр города. По мнению климатологов, увеличение количества осадков не случайное стихийное явление, а результат изменений климата.





Напомним, в акватории Дуная возможно затопление ряда населенных пунктов Одесской области. Губернатор области Максим Степанов заявил на своей странице в Facebook, что взял под контроль ситуацию. "Уровень воды в реке вот-вот достигнет критической отметки. На прошлой неделе отправил помощников проинспектировать ситуацию на речке Дунай. Уровень близится к критической отметке. В зоне риска — более 100 тысяч жителей. Завтра выезжаю в город Вилково", — заявил он. Также губернатор вызвал на место главу Одесского областного управления водных ресурсов и глав трех районных государственных администраций. Потоп угрожает Килийскому, Ренийскому, Измаильскому району и городу Измаил. Отметим, сотрудники ГосЧС уже готовы к эвакуации местных жителей, а полиция усилила патрулирование города.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!