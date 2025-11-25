Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм надеется, что встречи в Женеве "принесут плоды", и Украина и Соединенные Штаты смогут договориться о дальнейшем пути к прекращению войны.

Сенатор-республиканец Линдси Грэм. Фото: из открытых источников

В то же время, в своем сообщении в сети Х однопартиец президента США Дональда Трампа высказал предостережение относительно политики российского диктатора Владимира Путина.

"Я благодарен президенту Трампу и его команде за попытки продвигать мир. Однако мне понятно, что мира не будет, пока Путин сочтет, что он руководит ситуацией. Он будет настаивать на капитуляции, а не мире. Согласие на это повлечет большую агрессию во всем мире, и это обернется против нас всех", — отметил Грэм.

По мнению американского сенатора, США и остальной мир "имеют много карт, которые еще не разыграли против путинской России".

"Я надеюсь, что мы скоро сможем обрести почетный и справедливый мир. Но если Путин будет продолжать отвергать соглашения о прекращении огня, идти на компромиссы по мирным предложениям и настаивать на капитуляции, тогда Соединенным Штатам и остальному миру пора начать разыгрывать свои карты по-другому", — добавил сенатор.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Сенат США в ближайшее время готовится предоставить больше полномочий президенту Дональду Трампу для более жестких действий в отношении российского диктатора Владимира Путина.

Издание "Комментарии" также писало, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков охарактеризовал обсуждение американского мирного плана по Украине как "информационную вакханалию".

В Кремле считают, что американский мирный план носит "субстантивный" характер, то есть содержит конкретные предложения, которые Россия готова анализировать и рассматривать. Это свидетельствует о том, что Москва не исключает план полностью, но подходит к нему с критической оценкой.