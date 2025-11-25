Однопартієць Трампа заявив про «багато карт», які США та світ ще не розіграли проти Путіна

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем сподівається, що зустрічі в Женеві "принесуть плоди", і Україна та Сполучені Штати зможуть домовитися про подальший шлях до припинення війни.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем. Фото: з відкритих джерел

Водночас у своєму дописі в мережі Х однопартієць президента США Дональда Трампа висловив застереження щодо політики російського диктатора Володимира Путіна.

"Я вдячний президенту Трампу та його команді за спроби просувати мир. Однак мені зрозуміло, що миру не буде, доки Путін вважатиме, що він керує ситуацією. Він наполягатиме на капітуляції, а не на мирі. Згода на це заохотить до більшої агресії в усьому світі, і це обернеться проти нас усіх", — зазначив Грем.

На думку американського сенатора, США та решта світу "мають багато карт, які ще не розіграли проти путінської Росії".

"Я сподіваюся, що ми скоро зможемо знайти почесний та справедливий мир. Але якщо Путін продовжуватиме відкидати угоди про припинення вогню, йти на компроміси щодо мирних пропозицій та наполягати на капітуляції, тоді Сполученим Штатам та решті світу час почати розігрувати свої карти по-іншому", — додав сенатор.

Як раніше повідомляв портал "Коментарі", сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Сенат США найближчим часом готується надати більше повноважень президенту Дональду Трампу для жорсткіших дій щодо російського диктатора Володимира Путіна.

Видання "Коментарі" також писало, що прессекретар Кремля Дмитро Пєсков охарактеризував обговорення американського мирного плану щодо України як "інформаційну вакханалію".

У Кремлі вважають, що американський мирний план має "субстантивний" характер, тобто містить конкретні пропозиції, які Росія готова аналізувати та розглядати. Це свідчить про те, що Москва не відкидає план повністю, але підходить до нього з критичним оцінюванням.