Одобрение помощи Украине: Сенат США устранил последнее процедурное препятствие

Сенат США приблизился к финальному голосованию за законопроект о финансировании помощи Украине и Израилю. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Reuters".

Сенат США. Фото: из открытых источников

В Сенате прошло успешное процедурное голосование, снявшее последнее препятствие на пути к окончательному рассмотрению законопроекта. Финальное голосование за законопроект о помощи Украине и Израилю ожидается в ближайшие дни.

Документ предусматривает выделение 61 млрд долларов для Украины, 14 млрд долларов для Израиля в его войне против ХАМАС и почти 5 млрд долларов для поддержки партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Тайвань, для сдерживания агрессии со стороны Китая.

Отметим, в США закончились выделенные ранее средства на поддержку Украины. Новый пакет финансирования по запросу президента США Джо Байдена должен выделить американский Конгресс. Но этот запрос никак не может быть согласован американскими законодателями еще с октября прошлого года, и только недавно начал продвигаться.

Читайте также на портале "Комментарии" — из-за снижения поддержки со стороны США, в Украине уже ощущается нехватка ракет для систем ПВО, а также дефицит артиллерийских снарядов. Президент США Джо Байден во время встречи в Вашингтоне с канцлером Германии Олафом Шольцем заявил, что, если Конгресс не утвердит новую финансовую помощь Украине, последствия могут быть ужасающими. Заявления о том, что, если дать Путину победить в Украине, он пойдет дальше, звучали на этой неделе из Польши, из Дании, из Германии. О чем говорят действия и заявления коллективного Запада последнего времени? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

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