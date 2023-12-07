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Окончательно ли Украина потеряла помощь США: посол объяснила ситуацию

В Сенате США не поддержали новый пакет помощи Украине и другим странам. Есть ли еще возможность у Украины получить помощь от Соединенных Штатов.

сегодня, 09:25
Автор:
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Slava Kot
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Посол Украины в США Оксана Маркарова отреагировала на ситуацию с голосованием в Сенате Соединенных Штатов, не поддержавшему помощь Украине. По ее словам, это не лишает возможности повторного внесения законопроекта для голосования помощи Украине.

Окончательно ли Украина потеряла помощь США: посол объяснила ситуацию

Посол Украины в США Оксана Маркарова. Фото из открытых источников

При необходимых 60 голосах для принятия решения за законопроект о помощи Украине проголосовало 49 сенаторов, большинство из которых – демократы. 51 сенатор не поддержал помощь Украине, 49 из которых республиканцы.


Несмотря на то, что Сенат не поддержал решение о выделении средств, Оксана Маркарова объясняет, что вскоре может пройти его повторное голосование. Кроме того, республиканцы еще до начала голосования указывали на невозможность проголосовать за проект, потому это не стало неожиданностью.

Оксана Маркарова объяснила, что значит такое решение для Украины в этот момент.

"Что это значит для Украины? На всех встречах сенаторы уверяли нас в том, что сегодняшнее голосование это не голоса против Украины. Что внутриполитические события, происходящие в Конгрессе США, не будут влиять на продолжение поддержки нашего государства, которое будет продолжено благодаря двухпартийной поддержке", – написала Маркова в Facebook.

Посол Украины в США ожидает, что пакет помощи Украине Конгресс сможет принять к Рождеству.

Напомним, что в Конгрессе США обсуждают пакет помощи Украине и другим странам более чем на 100 млрд долларов. Демократы требуют скорейшего принятия решения, однако республиканцы блокируют голосование и хотят добавить пункт о защите границ США, касающийся усиления миграционной политики.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Пентагон обратился в Конгресс США о срочной помощи для Украины.

Также "Комментарии" писали, что в США опубликовали отчет, показавший, существует ли в Украине коррупция по выделенной помощи от Соединенных Штатов.



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