Окончательно определились: кто будет представлять США на саммите мира

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Кравцев Сергей
На саммите мира, который Украина организовывает 15-16 июня, Соединенные Штаты Америки представит вице-президент Камала Харрис. Несмотря на долгие дискуссии президент США Джо Байден не появится на важном для Киева мероприятии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
США. Фото: из открытых источников
Аллен уточнила, что Харрис от лица администрации президента США поддержит усилия Киева для обеспечения справедливого и прочного мира, который основан на суверенитете и территориальной целостности Украины и принципах Устава ООН.
Также Харрис подтвердит поддержку народа Украины, который обороняется от российской агрессии.
Стоит отметить, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно публично призывал президента США Джо Байдена посетить саммит мира лично. Так во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо Владимир Зеленский отметил, что участие президента США Джо Байдена в Глобальном саммите мира является очень важным. Это очень необходимо, как для самого мероприятия, так и для и многих других лидеров, которые смотрят на реакцию Вашингтона.
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