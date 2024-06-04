Окончательно определились: кто будет представлять США на саммите мира

На саммите мира, который Украина организовывает 15-16 июня, Соединенные Штаты Америки представит вице-президент Камала Харрис. Несмотря на долгие дискуссии президент США Джо Байден не появится на важном для Киева мероприятии. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

США. Фото: из открытых источников

"Вице-президент Камала Харрис отправится 15 июня в Люцерн, Швейцария, чтобы принять участие в саммите по вопросам мира в Украине", — приводит Белый дом заявление пресс-секретаря Харррис Кирстен Аллен.

Аллен уточнила, что Харрис от лица администрации президента США поддержит усилия Киева для обеспечения справедливого и прочного мира, который основан на суверенитете и территориальной целостности Украины и принципах Устава ООН.

Также Харрис подтвердит поддержку народа Украины, который обороняется от российской агрессии.

"Советник по национальной безопасности Джейк Салливан вместе с вице-президентом будет представлять Соединенные Штаты на саммите", — подчеркивается в заявлении.

Стоит отметить, президент Украины Владимир Зеленский неоднократно публично призывал президента США Джо Байдена посетить саммит мира лично. Так во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо Владимир Зеленский отметил, что участие президента США Джо Байдена в Глобальном саммите мира является очень важным. Это очень необходимо, как для самого мероприятия, так и для и многих других лидеров, которые смотрят на реакцию Вашингтона.

"Я считаю, что Байден нужен саммиту мира и другим лидерам, которые смотрят на реакцию США. Не присутствие его... Этому будет аплодировать Путин (Ред. – Владимир Путин), причем стоя", — добавил президент.



