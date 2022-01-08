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"Омикрон" угрожает детям: в США фиксируют пик госпитализаций

Медики призывают вакцинироваться от нового штамма

сегодня, 19:35
Автор:

Лиля Воробьева
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В Соединенных Штатах Америки новую коронавирусную болезнь массово обнаруживают у самых молодых жителей страны. Штатами страны прокатилась волна госпитализации молодых американцев в возрасте до 5 лет. Врачи ставят им очень похожий диагноз — "Омикрон".

"Омикрон" угрожает детям: в США фиксируют пик госпитализаций

В США полностью вакцинировано против коронавируса только 16% детей (фото из открытых источников)

По информации американского Центра контроля и профилактики заболеваний (CDC), уровень госпитализации малых американцев в возрасте от 5 до 17 лет составляет примерно 1 на 100 тысяч. Об этом информирует The Associated Press.

Как отмечает директор этого американского Центра Рошель Валенски, эта опасная статистика говорит о "необходимости прививки". Чиновница говорит, что в Соединенных Штатах получили две дозы вакцинации от коронавирусной болезни только 16 процентов самых маленьких ее жителей в возрасте от 5 до 11 лет, а в возрасте от 12 до 18 лет – эта статистика составляет неполных 50 процентов.

К слову, в Америке позволяют применять бустерные дозы вакцины от коронавирусной болезни производства компаний Pfizer и BioNTech для детей в возрасте от 12 до 15 лет и для самых маленьких жителей страны в возрасте от 5 до 11 лет с ослабленным иммунитетом.

Вместе с тем, как уже сообщалось, в США учитель сделала ученику своего класса вакцинацию, не уведомив его родителей и не спросив у них разрешения. 54-летнюю американку арестовали.

Учительница сделала вакцинацию 17-летнему учащемуся, когда он пришел к ней в дом. Мама ученика написала заявление в полицию. Она отметила, что не разрешала вакцинировать ее сына. Полицейские провели проверку и подтвердили, что педагог не имел права сделать школьнику вакцинацию. Потому что учитель не имеет ни специального образования, ни разрешения на вакцинацию учащихся.

Напомним, что в "Комментариях" сообщалось, что ш там "Омикрон" воздействует на верхнюю часть тела.
 


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Источник: https://apnews.com/article/coronavirus-pandemic-science-health-pandemics-rochelle-walensky-0f9d46ab55b0f2f6951ffddd6ca8a511
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