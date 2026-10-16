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«Он играет вами как на скрипке?»: глава Пентагона попал под шквал острых вопросов СМИ через Украину

Переговоры на фоне раскола: Великобритания предостерегла США от территориальных уступок Кремлю

16 октября 2026, 13:54
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Недилько Ксения

Первая официальная двусторонняя встреча главы оборонного ведомства США Пита Хегсета с его британским коллегой Весом Стритингом началась с громкого медийного скандала. Представители европейской прессы устроили американскому чиновнику жесткий допрос непосредственно перед началом официальных переговоров, требуя объяснений относительно неоднозначной позиции новой администрации Белого дома по войне в Украине.

«Он играет вами как на скрипке?»: глава Пентагона попал под шквал острых вопросов СМИ через Украину

Пит Хегсет

"Господин секретарь, являетесь ли вы марионеткой Владимира Путина в отношении Украины? — цитирует репортеров телеканал Sky News , описывая неудобную для руководителя Пентагона атмосферу в кулуарах. — Владимир Путин играет вами как на скрипке?".

Сам Пит Хегсет оставил эти возгласы без ответа. Как отмечают европейские обозреватели, переговоры глав ведомств проходят на фоне растущего разногласия между Вашингтоном и столицами Европы относительно форматов дальнейшей оборонной поддержки Киева.

"Если границы можно перекраивать силой, если суверенитет государств становится предметом торга, — заявил перед началом саммита британский министр Вес Стритинг, четко очерчивая бескомпромиссную позицию Лондона и называя Украину главным форпостом защиты западного мира. — Последствия не ограничатся Украиной или моим континентом".

Британский чиновник открыто предостерег американских коллег от опасной политики умиротворения агрессора и подчеркнул, что попытки заставить Украину к территориальным уступкам разрушат глобальную стабильность и разрешат руки другим диктаторским режимам по всему миру.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что американская политическая блогерша Лора Лумер на своей странице в соцсети X (бывший Twitter) выразила мнение, что проведение президентских выборов в Украине никоим образом не повлияет на намерения Кремля. По ее словам, полномасштабное вторжение обусловлено исключительно имперскими амбициями руководства РФ, а не конкретными фигурами в Киеве.



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