Он предсказал 9 из 10 президентов США: теперь он назвал, кто выиграет выборы в 2024 году

Многие эксперты пытаются создать модели или методологии, которыми хотят предусмотреть победителя выборов президента США. Почти никому не удается давать точные прогнозы длительное время, но это не касается политического историка Алана Лихтмана. Он создал уникальную модель из 13 критериев, оценивающих шансы кандидата на победу. Лихтман правильно предсказал победу в 9 из 10 последних случая на выборах, начиная с 1984 года. А теперь он дал прогноз, кто победит на президентских выборах 2024: Дональд Трамп или Камала Харрис.



Дональд Трамп и Камала Харрис. Фото из открытых источников

Профессор истории Американского университета Алан Лихтман разработал систему из 13 пунктов, которые он называет "ключами" в Белый дом. Среди основных пунктов его формулы: состояние экономики, изменение политики, социальные беспорядки, скандалы, харизма действующего президента, харизма кандидата в президенты, конкуренция в партии, военные и дипломатические неудачи или успехи.

По прогнозу Лихтмана Камала Харрис получила 8 ключей, а значит, победит на президентских выборах в США.

"Камала Харрис станет следующим президентом Соединенных Штатов — по крайней мере, это мой прогноз относительно результатов этой гонки", — Лихтман и добавляет, что "результат зависит от вас — выходите и голосуйте".

Алан Лихтман правильно предсказал результаты 9 из 10 президентских выборов в США, в том числе победу Дональда Трампа в 2016 году, когда большинство экспертов и опросов прогнозировали победу Хиллари Клинтон. Единственный раз, когда Лихтман ошибся относительно прогноза, произошел во время противоречивой победы Джорджа Буша над Элом Гором в 2000 году.

Система Лихтмана отличается от традиционных методов прогнозирования, часто основанных на опросах и других краткосрочных показателях. Его подход подчеркивает важность долгосрочных политических, экономических и социальных трендов, определяющих результаты выборов.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об опросе от The New York Times по президентским выборам в США.

Также "Комментарии" писали о Дональде Трампе, который обиделся на слова Путина за его поддержку Камалы Харрис.