«Он сказал, что на него напали»: Трамп вступился за Путина

Американский президент Дональд Трамп прокомментировал информацию о якобы "нападении" Украины на резиденцию российского диктатора Владимира Путина.

Президент США Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

По словам главы Белого дома, главарь Кремля сам пожаловался ему на то, что Украина атаковала его резиденцию.

"Я действительно только что об этом услышал, но ничего об этом не знаю. Это было бы очень досадно", — сказал президент США во время общения с журналистами.

Однако уже через мгновение он уточнил, что говорил об этом с российским диктатором.

"Путин рассказал мне об этом рано утром. Он сказал, что на него напали. Это нехорошо. Это нехорошо. Не забывайте, я остановил "Томагавки". Одно дело быть агрессивным, а другое — нападать на его дом. Сейчас не время для таких действий", — сказал президент США.

Журналисты переспросили его, возможно ли такое, что на самом деле атаки не было.

"Возможно, нападения не было, как вы говорите, но Путин сказал мне, что было", – отметил Трамп.

Как сообщал портал "Комментарии", глава российского МИД Сергей Лавров заявил о якобы атаке на резиденцию диктатора Владимира Путина. При этом он пригрозил Украине ответными ударами. По словам Лаврова, в ночь на 29 декабря ВСУ якобы пытались атаковать резиденцию Путина в Новгородской области РФ. Глава МИД РФ сообщил об уничтожении 91 беспилотника. Вместе с тем, пригрозил, что "безрассудные действия Украины" будут иметь последствия. Лавров утверждает, что "объекты для ударов уже определены, как и время их нанесения".

Президент Владимир Зеленский прокомментировал заявление Лаврова о нападении на резиденцию Путина. По его словам, Россия хочет подорвать прогресс между Украиной и США в мирных переговорах. Президент предупредил, что Россия готовит почву для удара по правительственным зданиям в Киеве. Он также призвал США соответственно реагировать на российские угрозы.