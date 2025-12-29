«Він сказав, що на нього напали»: Трамп заступився за Путіна

Американський президент Дональд Трамп прокоментував інформацію про нібито "напад" України на резиденцію російського диктатора Володимира Путіна.

Президент США Дональд Трамп. Фото: з відкритих джерел

За словами глави Білого дому, ватажок Кремля сам поскаржився йому на те, що Україна атакувала його резиденцію.

"Я насправді тільки що про це почув, але нічого про це не знаю. Це було б дуже прикро", — сказав президент США під час спілкування з журналістами.

Однак, уже за мить він уточнив, що розмовляв про це з російським диктатором.

"Путін розповів мені про це рано вранці. Він сказав, що на нього напали. Це недобре. Це недобре. Не забувайте, я зупинив "Томагавки". Одне діло бути агресивним, а інше — нападати на його будинок. Зараз не час для таких дій", — сказав президент США.

Журналісти перепитали його, чи може бути так, що насправді атаки не було.

"Можливо, нападу не було, як ви кажете, але Путін сказав мені, що був", — зазначив Трамп.

Як повідомляв портал "Коментарі", глава російського МЗС Сергій Лавров заявив про нібито атаку на резиденцію диктатора Володимира Путіна. При цьому він пригрозив Україні ударами у відповідь. За словами Лаврова, у ніч на 29 грудня ЗСУ нібито намагалися атакувати резиденцію Путіна у Новгородській області РФ. Глава МЗС РФ повідомив про знищення 91 безпілотника. Разом з тим, пригрозив, що "безрозсудні дії України" матимуть наслідки. Лавров стверджує, що "об’єкти для ударів уже визначені, як і час їх нанесення".

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву Лаврова про напад на резиденцію Путіна. За його словами, Росія хоче підірвати прогрес між Україною та США в мирних переговорах. Президент попередив, що Росія готує ґрунт для удару по урядових будівлях в Києві. Він також закликав США відповідно реагувати на російські погрози.