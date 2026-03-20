Главная Новости Мир США «Он жив?»: сеть всколыхнуло видео с «Джеффри Эпштейном» во Флориде
НОВОСТИ

«Он жив?»: сеть всколыхнуло видео с «Джеффри Эпштейном» во Флориде

Не Эпштейн, а блогер: раскрыта личность мужчины, которого приняли за умершего миллиардера

20 марта 2026, 20:04
Автор:
Недилько Ксения

Американские соцсети всколыхнула волна слухов после появления кадров, на которых мужчина, очень похожий на умершего финансиста, разъезжает в открытом авто. Новость о том, что "Джеффри Эпштейн жив и отдыхает на юге Флориды", молниеносно распространилась местными группами вместе с видеодоказательством. Однако сенсация оказалась только визуальной иллюзией.

Скриншот из видео

Когда ситуация получила огласку, а случайные прохожие начали атаковать водителя вопросами о его настоящем лице, герой ролика решил расставить точки над "i". Выяснилось, что это не воскресший миллиардер, а местный блогер, известный под псевдонимом Palm Beach Pete.

Вместо тайных островов и судебных дел мужчина посвящает свое время совсем другому хобби — он "снимает ролики о рыбалке". Несмотря на невероятное внешнее сходство, "двойник" подтвердил, что не имеет никакого отношения к скандальному финансисту, а ажиотаж вокруг его персоны — результат случайного совпадения и внимательности пользователей соцсетей.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что американское издание The Washington Post сообщило об электронной переписке между Илоном Маском и Джеффри Эпштейном. По данным газеты, в переписке миллиардер интересовался датой "самой безумной вечеринки" и обсуждал возможность посещения мероприятий вместе с тогдашней женой.

В материале отмечается, что документы, на которые ссылается издание, свидетельствуют о неоднократных электронных контактах между Маском и Эпштейном. Детали переписки были получены журналистами в рамках анализа массива документов, связанных с делом финансиста.



