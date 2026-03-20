«Він живий?»: мережу сколихнуло відео з «Джеффрі Епштейном» у Флориді

Американські соцмережі сколихнула хвиля чуток після появи кадрів, на яких чоловік, надзвичайно схожий на померлого фінансиста, роз’їжджає у відкритому авто. Новина про те, що "Джеффрі Епштейн живий і відпочиває на півдні Флориди", блискавично поширилася місцевими групами разом із відеодоказом. Проте сенсація виявилася лише візуальною ілюзією.

Коли ситуація набула розголосу, а випадкові перехожі почали атакувати водія запитаннями про його справжню особу, герой ролика вирішив розставити крапки над "і". З’ясувалося, що це не воскреслий мільярдер, а місцевий блогер, відомий під псевдонімом Palm Beach Pete.

Замість таємних островів та судових справ, чоловік присвячує свій час зовсім іншому хобі — він "знімає ролики про риболовлю". Попри неймовірну зовнішню схожість, "двійник" підтвердив, що не має жодного стосунку до скандального фінансиста, а ажіотаж навколо його персони — лише результат випадкового збігу та уважності користувачів соцмереж.

