"Он злой и расстроенный": в разведке США сообщили следующие шаги Путина

Президент России Владимир Путин в ближайшее время может перейти к эскалации наступления на Украину. Путин сейчас "злой" и "расстроен", а это может повлечь удвоение атакующих сил. На такой шаг Путин способен пойти даже несмотря на то, что российская армия уже понесла значительные потери и неудачи. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление директора национальной разведки Аврил Хейнс на ежегодных слушаниях Комитета по разведке Палаты представителей по международным угрозам.

Директор ЦРУ Уильям Бернс - фото из открытых источников

"Наши аналитики считают, что Путина вряд ли остановят такие неудачи и что он может пойти на эскалацию, удвоив свои усилия, чтобы добиться обезоружения Украины", – сказала директор национальной разведки Аврил Хейнс.

По информации, предоставленной Хейнсом, вероятность "непреднамеренной эскалации" существует именно из-за высокой напряженности.

"Мы также не наблюдали изменений позиции (Москвы в) ядерной (сфере)… выходящих за пределы того, что мы видели прежде всего в моменты повышенной напряженности", – добавила Хейнс.

По информации разведуправления Минобороны США, потери российских войск могут составлять от 2000 до 4000 человек. Однако, по словам аналитиков, вряд ли подобные неудачи могут остановить Путина. Напротив, он способен прибегнуть к эскалации и удвоить свои усилия, чтобы добиться "обезоружения" Украины.

"Я думаю, что Путин сейчас злой и расстроенный. Он, вероятно, удвоит ставку и постарается раздавить украинскую армию, не обращая внимания на жертвы среди гражданского населения", — отметил директор ЦРУ Уильям Бернс.

Бернс также добавил, что не видит ни одного пути, которым Путину удастся захватить Киев и сменить легитимные власти Украины.

Об этом сообщали ранее "Комментарии", Зеленский рассказал о возможных компромиссах по Крыму и Донбассу.

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