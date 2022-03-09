"Он злой и расстроенный": в разведке США сообщили следующие шаги Путина

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Карина Ожерельева
Президент России Владимир Путин в ближайшее время может перейти к эскалации наступления на Украину. Путин сейчас "злой" и "расстроен", а это может повлечь удвоение атакующих сил. На такой шаг Путин способен пойти даже несмотря на то, что российская армия уже понесла значительные потери и неудачи. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заявление директора национальной разведки Аврил Хейнс на ежегодных слушаниях Комитета по разведке Палаты представителей по международным угрозам.
Директор ЦРУ Уильям Бернс - фото из открытых источников
По информации, предоставленной Хейнсом, вероятность "непреднамеренной эскалации" существует именно из-за высокой напряженности.
По информации разведуправления Минобороны США, потери российских войск могут составлять от 2000 до 4000 человек. Однако, по словам аналитиков, вряд ли подобные неудачи могут остановить Путина. Напротив, он способен прибегнуть к эскалации и удвоить свои усилия, чтобы добиться "обезоружения" Украины.
Бернс также добавил, что не видит ни одного пути, которым Путину удастся захватить Киев и сменить легитимные власти Украины.
Об этом сообщали ранее "Комментарии", Зеленский рассказал о возможных компромиссах по Крыму и Донбассу.
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Віктор Коваль
сегодня, 12:43
Янки ви ох**ли. Наша нація стікає кров’ю, ви філософствуєте, наложили в штани від погроз Пугітлера. Вам не кажиться панове що ваша бездіяльність дурно пахне… З вашого тихого дозволу (бездіяльності) може зникнути держава Україна. Дайте зброю….