Они решают судьбу Украины: неожиданный фактор, который влияет на выборы США

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Slava Kot
Американский историк Тимоти Снайдер заявил, что судьбу президентства в США могут решить голоса американских украинцев в двух спорных штатах – Пенсильвании и Мичигане. По его словам, победа Дональда Трампа или Камалы Харрис в этих штатах будет означать всеобщую победу на выборах президента США.
Дональд Трамп и Камала Харрис. Фото из открытых источников
Тимоти Снайдер указывает, что голоса американцев, которые имеют украинские корни, могут стать решающими на выборах президента США.
Снайдер объясняет, что в Мичигане количество представителей украинской диаспоры больше, чем процент победы Трампа в этом штате в 2016 году, подобная ситуация также с Пенсильванией. Кроме того, историк указывает, что процент украинцев в Пенсильвании выше, чем была победа Байдена в этом штате в 2020 году.
В США при подсчете голосов решающее решение имеют голоса избирателей в отдельных штатах. Таким образом, победив в одном штате, кандидат получает все голоса этого штата. Например, во время выборов 2016 года Хиллари Клинтон получила на 3 млн голосов больше, чем Дональд Трамп, однако проиграла президентские выборы по голосам выборщиков — 227 против 304.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тимоти Снайдер озвучил предостережение для украинцев в случае победы Дональда Трампа. По его словам, для Украины президентство Трампа станет катастрофой.
Также "Комментарии" писали, что американский историк рассказал о будущем России.
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