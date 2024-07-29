Они решают судьбу Украины: неожиданный фактор, который влияет на выборы США

Американский историк Тимоти Снайдер заявил, что судьбу президентства в США могут решить голоса американских украинцев в двух спорных штатах – Пенсильвании и Мичигане. По его словам, победа Дональда Трампа или Камалы Харрис в этих штатах будет означать всеобщую победу на выборах президента США.



Дональд Трамп и Камала Харрис. Фото из открытых источников

Тимоти Снайдер указывает, что голоса американцев, которые имеют украинские корни, могут стать решающими на выборах президента США.

"Учитывая странную американскую избирательную систему, некоторые штаты важнее других. Американские украинцы составляют 1% населения Пенсильвании и 0,5% населения Мичигана. Если Трамп выиграет эти два штата, он выигрывает всеобщие выборы. Если Харрис выиграет эти два штата, то она выиграет всеобщие выборы", — заявил историк.

Снайдер объясняет, что в Мичигане количество представителей украинской диаспоры больше, чем процент победы Трампа в этом штате в 2016 году, подобная ситуация также с Пенсильванией. Кроме того, историк указывает, что процент украинцев в Пенсильвании выше, чем была победа Байдена в этом штате в 2020 году.

"Подводя итоги, голоса американских украинцев могут решить, будет ли Украина существовать дальше", — заявил Снайдер.

В США при подсчете голосов решающее решение имеют голоса избирателей в отдельных штатах. Таким образом, победив в одном штате, кандидат получает все голоса этого штата. Например, во время выборов 2016 года Хиллари Клинтон получила на 3 млн голосов больше, чем Дональд Трамп, однако проиграла президентские выборы по голосам выборщиков — 227 против 304.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тимоти Снайдер озвучил предостережение для украинцев в случае победы Дональда Трампа. По его словам, для Украины президентство Трампа станет катастрофой.

Также "Комментарии" писали, что американский историк рассказал о будущем России.