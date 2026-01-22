logo

Организаторша крупнейшего технологического мошенничества в истории просит Трампа о помиловании
commentss НОВОСТИ Все новости

Организаторша крупнейшего технологического мошенничества в истории просит Трампа о помиловании

Элизабет Холмс обратилась к Дональду Трампу с просьбой о помиловании.

22 января 2026, 11:05
Автор:
avatar

Slava Kot

Элизабет Холмс, которая была самой молодой женщиной, заработавшей один миллиард долларов и носившей титул "следующего Стива Джобса", обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой сократить или отменить ее тюремный срок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Офис помилований Министерства юстиции США. Запрос был подан еще в прошлом году и сейчас он остается на рассмотрении.

Организаторша крупнейшего технологического мошенничества в истории просит Трампа о помиловании

Элизабет Холмс. Фото из открытых источников

41-летняя Холмс отбывает наказание в федеральной тюрьме минимального уровня безопасности в штате Техас. В 2022 году суд признал ее виновной по четырем пунктам мошенничества с использованием электронных средств связи и сговору с целью обмана инвесторов. Ее приговором стало 11-летнее заключение, а также обязательство выплатить 452 миллиона долларов компенсации. В феврале 2025 года апелляционный суд оставил решение без изменений.

Следствие установило, что в 2010-2015 годах Холмс систематически вводила инвесторов в заблуждение, утверждая, что разработанная компанией Theranos технология способна проводить десятки медицинских анализов с одной капли крови. На самом же деле система никогда не работала, а результаты тестов были неточными.

На пике популярности Theranos оценивался в более чем 9 миллиардов долларов и считался прорывом в сфере медицинских технологий. Состояние самой Холмс журнал Forbes в 2015 году оценивал в 4,5 миллиарда долларов. После журналистских расследований и судебных процессов компанию ликвидировали, а историю Theranos назвали величайшим технологическим мошенничеством в истории США.

Холмс имеет право на условно-досрочное освобождение в 2031 году. Даже в случае смягчения приговора она формально обязана выплатить компенсации инвесторам, однако полное президентское помилование может освободить ее от этой обязанности.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывшая поклонница Трампа отказалась от помилования.



Источник: https://www.reuters.com/world/theranos-founder-elizabeth-holmes-asks-trump-commute-her-prison-sentence-2026-01-21
