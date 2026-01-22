Организаторша крупнейшего технологического мошенничества в истории просит Трампа о помиловании

Элизабет Холмс, которая была самой молодой женщиной, заработавшей один миллиард долларов и носившей титул "следующего Стива Джобса", обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой сократить или отменить ее тюремный срок. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Офис помилований Министерства юстиции США. Запрос был подан еще в прошлом году и сейчас он остается на рассмотрении.

Элизабет Холмс. Фото из открытых источников

41-летняя Холмс отбывает наказание в федеральной тюрьме минимального уровня безопасности в штате Техас. В 2022 году суд признал ее виновной по четырем пунктам мошенничества с использованием электронных средств связи и сговору с целью обмана инвесторов. Ее приговором стало 11-летнее заключение, а также обязательство выплатить 452 миллиона долларов компенсации. В феврале 2025 года апелляционный суд оставил решение без изменений.

Следствие установило, что в 2010-2015 годах Холмс систематически вводила инвесторов в заблуждение, утверждая, что разработанная компанией Theranos технология способна проводить десятки медицинских анализов с одной капли крови. На самом же деле система никогда не работала, а результаты тестов были неточными.

На пике популярности Theranos оценивался в более чем 9 миллиардов долларов и считался прорывом в сфере медицинских технологий. Состояние самой Холмс журнал Forbes в 2015 году оценивал в 4,5 миллиарда долларов. После журналистских расследований и судебных процессов компанию ликвидировали, а историю Theranos назвали величайшим технологическим мошенничеством в истории США.

Холмс имеет право на условно-досрочное освобождение в 2031 году. Даже в случае смягчения приговора она формально обязана выплатить компенсации инвесторам, однако полное президентское помилование может освободить ее от этой обязанности.

