Організаторка найбільшого технологічного шахрайства в історії просить Трампа про помилування

Елізабет Голмс, яка була наймолодшою жінкою, що заробила один мільярд доларів та носила титул "наступного Стіва Джобса", звернулася до президента США Дональда Трампа з проханням скоротити або скасувати її тюремний термін. Про це повідомляє Reuters із посиланням на Офіс помилувань Міністерства юстиції США. Запит було подано ще торік і наразі він залишається на розгляді.

Елізабет Голмс. Фото з відкритих джерел

41-річна Голмс відбуває покарання у федеральній в’язниці мінімального рівня безпеки в штаті Техас. У 2022 році суд визнав її винною за чотирма пунктами шахрайства з використанням електронних засобів зв’язку та змові з метою обману інвесторів. Її вироком стало 11-річне ув’язнення, а також зобов’язання виплатити 452 мільйони доларів компенсації. У лютому 2025 року апеляційний суд залишив це рішення без змін.

Слідство встановило, що у 2010-2015 роках Голмс систематично вводила інвесторів в оману, стверджуючи, що розроблена її компанією Theranos технологія здатна проводити десятки медичних аналізів з однієї краплі крові. Насправді ж система ніколи не працювала, а результати тестів були неточними.

На піку популярності Theranos оцінювався більш ніж у 9 мільярдів доларів і вважався проривом у сфері медичних технологій. Статки самої Голмс журнал Forbes у 2015 році оцінював у 4,5 мільярда доларів. Після журналістських розслідувань і судових процесів компанію ліквідували, а історію Theranos назвали найбільшим технологічним шахрайством в історії США.

Голмс має право на умовно-дострокове звільнення у 2031 році. Навіть у разі пом’якшення вироку вона формально зобов’язана виплатити компенсації інвесторам, однак повне президентське помилування може звільнити її і від цього обов’язку.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що колишня прихильниця Трампа відмовилася від помилування.