Осталось немного времени: когда в Конгрессе США проголосуют за помощь Украине

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Лиля Воробьева
Вопрос о предоставлении военной помощи Украине будет вынесен на голосование в ближайшее время. Вероятно, это произойдет после 9 апреля, когда члены Палаты представителей Конгресса США вернутся из отпуска. Возможно, что соответствующий законопроект будет принят до 22 апреля. Об этом сообщает телеканал ABC .
Помощь Украине от США (фото из открытых источников)
В эфире телеканала глава комитета Палаты представителей по разведке от республиканцев Майк Тернер рассказал, что мир уже увидел, что вторжение России в Украину – это противостояние авторитаризма и демократии. Следовательно, США должны и дальше оказывать поддержку ВСУ.
Он рассказал, что спикер Палаты представителей Майкл Джонсон уже заявил, что сразу после того, как конгрессмены вернутся с каникул, вопрос оказания помощи будет приоритетным для его работы.
"Я уверен, что после того, как мы приняли все законопроекты, финансируемые федеральным правительством, документ получит преимущественную поддержку в Конгрессе, и мы возложим законопроект на стол президента", — сказал Тернер.
Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, смогут ли конгрессмены принять документ до 22 апреля, когда у них будут еще одни каникулы, республиканец ответил, что "надеется на это".
Также Тернер отметил, что документ о помощи Украине оказывает мощную поддержку у республиканцев и американского общества в целом, но добавил, что, вероятно, там будут некоторые обсуждения.
В целом он выразил оптимизм по поводу принятия документа о военной помощи Украине.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Конгресс США заинтересован в помощи Украине. В инвестировании в Украину заинтересована как Демократическая, так и Республиканская партия США, поэтому законопроект о продлении помощи Украине будет принят американским Конгрессом, убежден политический и экономический эксперт Валерий Клочок.
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Ігор
сегодня, 21:46
Конгрес США рахується з думкою свого народу. Це не орда Божого народу яка не бажає змінювати Україну бо всюди на державних посадах сотні тисяч кошерних нероб, яких не можна звільняти. Не було б спротиву справжнім змінам на протязі цих 33 років невдалого експерименту не було б розкрадання і його наслідків: руйнації ворогом. Сила Росії в змінах - слабкість України в небажанні змінюватись.