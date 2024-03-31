Осталось немного времени: когда в Конгрессе США проголосуют за помощь Украине

Вопрос о предоставлении военной помощи Украине будет вынесен на голосование в ближайшее время. Вероятно, это произойдет после 9 апреля, когда члены Палаты представителей Конгресса США вернутся из отпуска. Возможно, что соответствующий законопроект будет принят до 22 апреля. Об этом сообщает телеканал ABC .

Помощь Украине от США (фото из открытых источников)

В эфире телеканала глава комитета Палаты представителей по разведке от республиканцев Майк Тернер рассказал, что мир уже увидел, что вторжение России в Украину – это противостояние авторитаризма и демократии. Следовательно, США должны и дальше оказывать поддержку ВСУ.

Он рассказал, что спикер Палаты представителей Майкл Джонсон уже заявил, что сразу после того, как конгрессмены вернутся с каникул, вопрос оказания помощи будет приоритетным для его работы.

"Я уверен, что после того, как мы приняли все законопроекты, финансируемые федеральным правительством, документ получит преимущественную поддержку в Конгрессе, и мы возложим законопроект на стол президента", — сказал Тернер.

Отвечая на уточняющий вопрос журналистов, смогут ли конгрессмены принять документ до 22 апреля, когда у них будут еще одни каникулы, республиканец ответил, что "надеется на это".

Также Тернер отметил, что документ о помощи Украине оказывает мощную поддержку у республиканцев и американского общества в целом, но добавил, что, вероятно, там будут некоторые обсуждения.

В целом он выразил оптимизм по поводу принятия документа о военной помощи Украине.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Конгресс США заинтересован в помощи Украине. В инвестировании в Украину заинтересована как Демократическая, так и Республиканская партия США, поэтому законопроект о продлении помощи Украине будет принят американским Конгрессом, убежден политический и экономический эксперт Валерий Клочок.