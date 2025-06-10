Осталось только одно: с чем еще помогают США в войне Украине

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Кравцев Сергей
Несмотря на призывы американского лидера Дональда Трампа остановить военную поддержку администрация президента США полностью не откажется от оказания помощи Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале журнала "Foreign Policy".
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
По информации СМИ, скорее всего, Дональд Трамп обвинит Украину и Россию в неспособности выполнить его указания и откажется от активного участия в дипломатии, а также прекратит поставки американского оружия украинским войска. Однако, как считают источники, американская администрация полностью от Украины не откажется.
По словам источников, Вашингтон не будет запрещать Украине иметь доступ к данным со спутников, которые имеют решающее значение на поле боя.
Отмечено, что украинские военные сильно зависят от координат, предоставляемых американской разведкой, для большинства своих операций, которые включают дальнобойные удары.
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