Останется ли Джонсон во главе Палаты представителей США: что думает Трамп

У новоизбранного президента США Дональда Трампа нет никаких претензий к работе действующего спикера Палаты представителей Конгресса, и он "полностью" поддерживает его кандидатуру на одну из самых высоких должностей в США. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN".

Трамп и Джонсон. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что уже в пятницу, 3 января, состоится голосование по избранию представителя на эту должность.

В то же время издание пишет, что некоторые консервативные члены Палаты представителей не будут поддерживать Джонсона, в частности Томас Масси, который заявил, что не будет голосовать за него. В то же время даже одобрение Трампа не изменило его мнение.

Отмечается, для того, чтобы Джонсону удержаться на своей должности, за него должно проголосовать 218 представителей Конгресса. Но некоторые республиканцы, как хорошо известная Украине, Виктория Спартц, еще не определились по своей позиции.

В свою очередь Дональд Трамп публично призвал поддержать Майка Джонсона и назвал его "трудолюбивым и религиозным мужчиной", который может принимать правильные решения.

"Майк имеет мою полную поддержку. Мы будем продолжать побеждать! MAGA!", — добавил будущий глава Белого дома в Truth Social.

Однако среди республиканцев наблюдаются внутренние полемики, которые напоминают борьбу за пост спикера Кевина Маккарти в 2023 году. В то же время Джонсон пытается избежать такого сценария, но его позиции уязвимы из-за небольшого большинства республиканцев в Палате представителей и разногласий в партии.

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