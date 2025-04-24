Оставить Украине армию и оборонку: что Виткофф потребует от России на переговорах

Администрация Дональда Трампа планирует настаивать на том, чтобы Российская Федерация согласилась признать право Украины на наличие собственных вооруженных сил и оборонного сектора в рамках потенциальной мирной договоренности. Такую позицию Соединенные Штаты намерены представить на следующей встрече специального представителя США Стива Виткоффа с президентом России Владимиром Путиным.

Стив Виткофф и Путин (фото из открытых источников)

Об этом говорится в публикации Bloomberg со ссылкой на источники, осведомленные с деталями переговоров. Признание украинских вооруженных сил как составляющей будущей архитектуры безопасности противоречит главной цели Кремля — так называемой "демилитаризации Украины". Это свидетельствует о том, что в Белом доме ожидают уступок не только украинской стороны, но и Москвы, и стремятся к якобы уравновешенному компромиссу.

Как отмечается в материале, Соединенные Штаты также требуют, чтобы Россия вернула Украине контроль над Запорожской атомной электростанцией с последующей передачей объекта под американский контроль. Среди других требований Вашингтона — обеспечение Украине доступа к реке Днепр и возвращение территорий в Харьковскую область, которые на данный момент находятся под контролем российской армии.

В то же время, президент России Владимир Путин стремится достичь международного признания полного контроля России над Луганской, Донецкой, Запорожской, Херсонской областями, а также Крымом.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе команда Трампа представила в Париже предложения, предусматривающие официальное признание Крыма как российской территории и "замораживание" остальных оккупированных украинских земель в соответствии с сложившейся на сегодняшний день линии фронта. Украинская сторона решительно исключает такие условия.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что СМИ узнали, на что согласилась Украина в Лондоне . Представители США сообщили, что переговоры по Украине были продуктивными, но остаются существенные разногласия. Присутствовавший на встречах спецпредставитель Трампа по вопросам Украины Кейт Келлог сказал, что считает этот раунд переговоров "откровенным, положительным и продуктивным".

Однако, по словам другого высокопоставленного чиновника США, отмечает СМИ, после встречи с Украиной остался широкий спектр разногласий. Среди таких вопросов — стоит ли на первом месте соглашение о прекращении огня по широким рамкам администрации Трампа.