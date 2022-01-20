Острые заявления Байдена в адрес России и об Украине: что думают эксперты

Президент США Джо Байден на пресс-конференции оценил как маловероятные перспективы вступления Украины в НАТО в ближайшем будущем. Он также заявил, что РФ ждет "катастрофа" в случае эскалации ситуации вокруг Украины. И при этом заявил, что Владимир Путин, вероятно, "не хочет войны".

Джо Байден - коллаж "Комментарии" Д.Романюк

По его словам, Штаты не собираются сокращать свое военное присутствие в Европе. Что касается переговоров России и НАТО, то, на его взгляд, стороны могут "прийти к чему-то" по вопросу не размещения стратегических вооружений в Украине.

Эксперты оценили данные заявления Байдена и перспективы дальнейших переговоров РФ и коллективного Запада, а также рассказали, что должна понять Украина в сложившейся ситуации.

Если вы решили в Вашингтоне не станут посылать войска в Украину в случае российского вторжения, зачем об этом говорить, давая козыри российским пропагандистам?

Доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, директор Центра международных исследований, Владимир Дубовик признался, что заявления Байдена касательно Украины оставили у него смешанные чувства.

"Какие-то сигналы, вероятно, правильные и полезные. А некоторых фраз лучше бы не говорил. Байден известен тем, что когда много говорит, может что-то лишнее сказать – или не ясно выразить свою мысль. Так вышло и в этот раз, – считает эксперт. – Например, его заявление о российском вторжении пресс-службе пришлось пояснять. Байден заявил: "Будем смотреть: если небольшое вторжение – это один уровень санкций и ответа. А если большое – другой". И как тут различить – где большое, где небольшое вторжение? Американские журналисты уже размышляют: захват Крыма россиянами в 2014-м – это большое или небольшое вторжение? В итоге пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки потом вышла с разъяснениями после пресс-конференции. И уточнила, что любое расширение вторжения приведет к жесткой реакции".

Возможно, такой месседж Байдена не оговорка. Не случайность, а попытка подтолкнуть Россию (которая, быть может, выбирает сейчас между полномасштабным вторжением и некими косметическими мерами агрессии) к выбору в пользу некой минимальной агрессии. В том смысле, что тогда не будет неких массированных санкций. Но вряд ли стоило на эту тему говорить именно так, считает Владимир Дубовик.

"Кроме того, Байден сказал, что ожидает вторжения. Что противоречит заявлениям всех представителей его администрации в последние дни и недели. Они утверждают, что вторжение возможно, но Путин еще не принял решения. Нет убежденности в том, что вторжение неотвратимо. Опять – несогласованность позиций", – отмечает эксперт.

По его мнению, пожалуй, правильной со стороны Байдена была ремарка, что Украине не светит в ближайшем будущем членство в НАТО.

"Думаю, должен был глава Белого дома озвучить такую позицию, учитывая важность этого вопроса для России, – говорит Владимир Дубовик. – При этом РФ требует некого письменного заверения, юридического оформленного договора о не расширении НАТО и не вступлении туда не только Украины, но и других стран бывшего СССР, которые на данный момент вне Альянса. И на это США и НАТО идти не готовы. А вот неформально и даже публично сказать о том, что в обозримом будущем Украина не вступит в Альянс – вариант. Но достаточно ли этого будет РФ, которая понимает, что Украина и так в ближайшие годы не вступит в НАТО?"

Эксперт считает, что месседж Байдена о не размещении в Украине и, возможно, странах Восточной Европы стратегических вооружений, тоже может подтолкнуть к компромиссу в переговорах, которые 21 января продолжат в Женеве американский и российский руководители внешнеполитических ведомств – Блинкен и Лавров.

"Почему-то Байден решил заявить о том, что Запад разделен в оценках противодействия России, хоть мы видели в последнее время как раз таки консолидированную позицию, в том числе во время встречи Совета НАТО с РФ неделю назад. Зачем президенту США говорить такое? Это дает РФ возможность думать: ах, раз так, мы можем и далее давить! Явно лишним, – уверен Владимир Дубовик, – было и заявление главы Белого дома о том, что у США нет обязательств защищать Украину. Если вы решили в Вашингтоне не станут посылать войска в Украину в случае российского вторжения, зачем об этом говорить, давая козыри российским пропагандистам?"

Перспективы переговоров коллективного Запада с РФ пока не ясны, отмечает эксперт. Но понятно, что на все условия, которые были выдвинуты Россией месяц назад, не пойдут ни США, ни НАТО. Но на часть пойти могут: не вступление Украины в ближайшее время в НАТО, не размещение на ее территории тактических вооружений, новый договор по ракетам средней и малой дальности и так далее.

"Украине в создавшейся ситуации следует подчеркивать, что мы стремимся к миру. – говорит Владимир Дубовик. – Что не собираемся силой освобождать Донбасс, как трубит российская пропаганда. Киеву следует и далее демонстрировать готовность к переговорам в Минском, Нормандском формате, в новых конфигурациях. Акцентируя, что мы настроены на мирное решение конфликта. И призывать Запад давить на Россию, которая такого настроя пока не демонстрирует".

Тон заявлений Байдена говорит о том, что он не готов идти на уступки Кремлю, но открыт для поиска компромиссов

Политолог-международник Георгий Кухалейшвили предполагает, что заявления Байдена говорят о его не готовности пересматривать существующую систему евроатлантической безопасности в угоду России ради предотвращения крупномасштабного конфликта на территории Украины.

"Если бы он гарантировал Путину, что в НАТО больше не будут приниматься новые участники, то он бы поставил жирный крест как на своей репутации, так и на репутации Демократической партии США накануне промежуточных выборов в Конгресс в ноябре 2022 года. Его оппонентам из Республиканской партии нужен повод, чтобы окончательно смешать команду Байдена с грязью. Потому, в первую очередь, Байден руководствовался политическими интересами, – поясняет эксперт. – К тому же, уступки России по НАТО окончательно бы подорвали авторитет США как лидера демократического мира, готового гарантировать безопасность европейских союзников. Сегодня Путин требует не пускать Украину в НАТО, а завтра будет требовать исключить из Альянса страны Балтии. Байдену нельзя идти ни на какие уступки России, иначе ее руководство будет требовать еще и еще".

Касательно перспектив вступления Украины в НАТО, то они остаются такими же туманными, как и в 2008 году, отмечает Георгий Кухалейшвили. И на повестке дня вступление нашей страны в Альянс точно не стоит.

"Однако, чтобы сохранить лицо перед международным сообществом, европейскими союзниками, своими избирателями, Байден не будет письменно гарантировать невступление Украины в НАТО. Тем более, что наша страна и так не соответствует критериям для вступления. У нас проблемы с территориальной целостностью, наличие иностранных войск на территории. Россия уже сделала всё, чтобы не допустить вступление Украины в Альянс", – подчеркивает эксперт.

По его мнению, тон заявлений Байдена говорит о том, что он не готов идти на уступки Кремлю, но открыт для поиска компромиссов.

"Таким компромиссом могли бы стать взаимные гарантии США и РФ о том, что американцы не будут размещать ракеты в Украине, а Россия выведет ОТРК "Искандер" из Калининградской области и Крыма, не станет размещать ракеты средней и меньшей дальности в Беларуси и вдоль своей границы со странами-членами НАТО", – размышляет эксперт.

Но перспективы таких переговоров он считает туманными, так как это не то, чего хочет Путин от Байдена.

"Кремль желает от Белого дома фактического признания разграничения сфер влияния в Восточной Европе. И не расширение НАТО является для РФ гарантией того, что находящиеся вне Альянса постсоветские страны не станут частью коллективного Запада", – поясняет Георгий Кухалейшвили.

Он уверен, что руководство Украины должно понять: мы не вступим в НАТО, пока у власти в Америке и Европе будут находиться политики, не готовые к жесткой конфронтации с РФ.

"В данный момент такого рода конфронтация вряд ли возможна, учитывая достаточно сдержанный подход к санкциям и мерам давления на РФ, стремление США и ЕС во что бы то ни стало договориться с Россией, сотрудничать вопреки противоречиям. Учитывая это, Украине следует более реалистично оценивать свое место в системе международной безопасности, – говорит Георгий Кухалейшвили. – Стать частью НАТО для нас – маловероятно. Зато вполне реально привести свои вооруженные силы в соответствии со стандартами НАТО, активно сотрудничая с Альянсом, подобно Швеции. Гарантией безопасности Украины может стать лишь собственная военная, политическая и экономическая мощь. Чтобы боеспособность вооруженных сил, качество работы спецслужб, всех государственных институтов были на высочайшем уровне. И тогда любой потенциальный противник десять раз подумает, прежде чем рискнуть давить на нас с помощью вооруженных провокаций – как это сейчас делает Россия, видя нашу слабость во всех отношениях. Ни Америка, ни Европа не станут посылать войска защищать Украину. Это должно быть понятно команде Владимира Зеленского".

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