Освободить Крым: Что предлагают "тайные" союзники

Две самые влиятельные американские газеты, New York Times и Washington Post, поделились важными нюансами изменений в позиции Белого дома по поводу текущей ситуации в Украине. Администрация Байдена серьезно воспринимает украинские планы по освобождению Крыма. И об этом также говорил во время своего тайного визита в Киев директор ЦРУ Уильям Бернс, пишут "Комментарии", со ссылкой на "ДС".



В Киев тайно приезжал директор ЦРУ Бернс

"Бернс посетил Киев, где встретился с коллегами по украинской разведке, а также с Президентом Зеленским и подтвердил нашу неизменную поддержку Украины в защите от российской агрессии", — цитирует американское издание слова представителя администрации США.

Издание утверждает, что украинское руководство интересовалось, в частности, продлится ли мощная поддержка Киева со стороны администрации президента США Джо Байдена в условиях, когда республиканцы получили контроль над Палатой представителей. На что получил однозначный ответ: финансирование в размере 45 миллиардов долларов, принятое Конгрессом в декабре 2022 года, продлится по крайней мере до июля или августа.

The Washington Post не располагает данными, о чем конкретно директор ЦРУ говорил с Зеленским, но приводит оценки военных аналитиков, что весной этого года возможно обострение боевых на фоне усиленной мобилизации в РФ. Официальная позиция США неизменно состоит в том, что Крым является частью Украины.

Как пишет New York Times, военные и административные чиновники США хотя и в свое время подвергали сомнению целесообразность украинских атак на Крым, теперь пришли к выводу, что если украинские военные смогут показать России, что ее контроль над Крымом оказался под угрозой, это укрепит позицию Киева на любых будущих переговорах. Кроме того, опасения, что Кремль применит ответное тактическое ядерное оружие, рассеялись, заявили газете официальные лица и эксперты США, хотя и предупредили, что риск остается.

Сейчас администрация Байдена обдумывает один из самых смелых шагов — помощь Украине в наступлении на полуостров. Говорят с украинской стороной об использовании поставляемого американцами оружия от ракетных систем HIMARS до боевых машин Bradley, чтобы нанести удар по Крымскому мосту. Речь идет не просто об ударах по военным объектам в этом коридоре (для чего достаточно HIMARS), а именно о нашем наступлении с целью прорыва этого коридора.

Ссылаясь на мнение правительственных и независимых аналитиков, New York Times отмечает, что американская бронетехника вместе с британским, французским и немецким составит авангард бронетанковых войск, которые Украина может использовать в контрнаступлении этой зимой или весной.

Главная задача – прорвать сухопутный коридор. А потом возможны два сценария. Первый – это освобождение Крыма военным путем. Сейчас на фронте сложилось в определенной степени равновесие. И вопрос в том, кто сможет оказать успешное наступление: мы или враг. Если враг, то это второй и пессимистический сценарий.

О том, что сейчас ситуация критическая, свидетельствует тайный визит в Киев директора ЦРУ Уильяма Бернса, целью которого было проинформировать президента Владимира Зеленского об ожидаемых военных планах России в ближайшие недели и месяцы. Как отмечает Washington Post, военные аналитики ожидают, что всплеск боевых действий этой весной может определить траекторию войны.

"США и союзники опрокидывают в Украину бронетехнику, артиллерию и ракетные системы, чтобы усилить огневую мощь ее вооруженных сил, надеясь, что дополнительное вооружение позволит украинской армии прорваться через контролируемые Россией районы Запорожской области в наступлении, которое, как ожидается, начнется". Но сразу подчеркивает, что в это время Россия надеется начать свое собственное наступление весной и, по словам представителей западной разведки, улучшила подготовку мобилизованных.

Похоже, союзники готовы вовремя снабдить ВСУ возможностью наступления на Крым и прежде всего прорыва сухопутного коридора на полуостров, захвативший РФ.

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