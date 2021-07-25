От Covid-19 умер американский блогер, который был ярым противником вакцинации

В Калифорнии 34-летний Стивен Гармон, который высмеивал кампании по вакцинации от COVID-19, сам же и умер от этой болезни. Об этом информирует издание ВВС.

От коронавирус а умер блогер Стивен Гармон. Фото ВВС

Мужчина являлся прихожанином церкви Hillsong. Он считал, что от коронавируса должна защищать прежде всего вера. Именно по этой причине он отказывался вакцинироваться и неоднократно открыто смеялся над вакцинациями и в целом с пандемии в мире.

Вскоре после того, как у Стивена Гармона диагностировали COVID-19, у него стала развиваться пневмония. О своей борьбе с заболеванием блогер сообщал своим подписчикам в социальной сети Twitter. Там же он рассказал, что врачи сообщили ему о том, что ему необходимо будет подключение к аппарату искусственной вентиляции легких. Своих фолловеров он попросил помолиться за него.

За три дня до своей смерти Гармон написал в Twitter пост с обращением к своим подписчикам о том, что всем, кто не верит, что Бог способен исцелить его через аппарат ИВЛ, лучше держаться от него как можно дальше.

Последний пост Стивена был о том, что он таки решил пройти интубацию. Он вновь попросил фолловеров молиться за него и сказал, что не знает, когда проснется. Вскоре после этого медики сообщили, что блогер умер.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что В НАН заявили об угрозе "взрывных темпов" COVID в Украине. Специалисты сильно обеспокоены эпидемическими показателями. По словам ученых, эффективность этого препарата не была выше, чем лечебные свойства плацебо.

Также сайт сообщал о том, какой антибиотик, назначаемый для лечения COVID-19, оказался неэффективным. Подробнее об этом читайте в нашем материале.







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