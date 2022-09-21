"От этого должна остыть кровь": Байден рассказал мировым лидерам, что РФ хочет сделать с Украиною

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Лиля Воробьева
Американский президент во время своего выступления в ООН заявил, что РФ хочет полностью уничтожить Украину и массово убивает украинцев. Джо Байден сказал, что у мировых лидеров от ужасов, которые россияне творят в Украине, должна остыть кровь. Такое заявление он сделал, выступая на Генассамблее ООН.
Джо Байден (фото из открытых источников)
Президент США подчеркнул, что Путин вообще отрицает существование украинского государства. Именно поэтому его цель — тотальное уничтожение Украины и убийство ее граждан. Поэтому российская армия бьет по школам, вокзалам, больницам и жилым домам украинцев.
Кроме этого, в своем выступлении Джо Байден упомянул убитых и замученных украинцев, находящихся в братских могилах на освобожденных территориях.
"Кем бы вы ни были, где бы вы ни жили, во что бы вы ни верили — от этого должна остыть у вас кровь. Эта война связана с прекращением права Украины на существование как государства и права украинцев на существование как народа. Вот почему 141 страна в Генеральной ассамблее собралась вместе, чтобы однозначно осудить войну России против Украины", – сказал Байден.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский обратился в Германию по вопросу выживания украинских солдат. Официальный Берлин должен увеличить военную поддержку Украины, в частности, передать украинской армии боевые танки. Президент отметил, что боевые, современные танки у украинской армии – это способность ВСУ спасти больше жизней. При этом Владимир Зеленский подчеркнул, что украинский народ очень благодарен Германии за то, что в сложное для страны время была предоставлена Киеву военная и финансовая помощь. Украина смогла выстоять, но для победы над агрессором нужно большее вооружение.
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