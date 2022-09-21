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"От этого должна остыть кровь": Байден рассказал мировым лидерам, что РФ хочет сделать с Украиною

Джо Байден заявил, что целью войны России является полное уничтожение украинской государственности

сегодня, 19:47 comments1308
Автор:

Лиля Воробьева
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Американский президент во время своего выступления в ООН заявил, что РФ хочет полностью уничтожить Украину и  массово убивает украинцев. Джо Байден сказал, что у мировых лидеров от ужасов, которые россияне творят в Украине, должна остыть кровь. Такое заявление он сделал, выступая на Генассамблее ООН.

"От этого должна остыть кровь": Байден рассказал мировым лидерам, что РФ хочет сделать с Украиною

Джо Байден (фото из открытых источников)

Президент США подчеркнул, что Путин вообще отрицает существование украинского государства. Именно поэтому его цель — тотальное уничтожение Украины и убийство ее граждан. Поэтому российская армия бьет по школам, вокзалам, больницам и жилым домам украинцев.

Кроме этого, в своем выступлении Джо Байден упомянул убитых и замученных украинцев, находящихся в братских могилах на освобожденных территориях.

"Кем бы вы ни были, где бы вы ни жили, во что бы вы ни верили — от этого должна остыть у вас кровь. Эта война связана с прекращением права Украины на существование как государства и права украинцев на существование как народа. Вот почему 141 страна в Генеральной ассамблее собралась вместе, чтобы однозначно осудить войну России против Украины", – сказал Байден.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Зеленский обратился в Германию по вопросу выживания украинских солдат. Официальный Берлин должен увеличить военную поддержку Украины, в частности, передать украинской армии боевые танки. Президент отметил, что боевые, современные танки у украинской армии – это способность ВСУ спасти больше жизней. При этом Владимир Зеленский подчеркнул, что украинский народ очень благодарен Германии за то, что в сложное для страны время была предоставлена Киеву военная и финансовая помощь. Украина смогла выстоять, но для победы над агрессором нужно большее вооружение.



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