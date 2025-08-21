logo

BTC/USD

113306

ETH/USD

4292.12

USD/UAH

41.38

EUR/UAH

48.17

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США От кого в США теперь зависят гарантии безопасности для Украины: какое решение принял Трамп
commentss НОВОСТИ Все новости

От кого в США теперь зависят гарантии безопасности для Украины: какое решение принял Трамп

NYT отмечает, Рубио проведет переговоры с советниками по вопросам национальной безопасности Украины и Европы

21 августа 2025, 08:00 comments3339
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп делегировал госсекретарю США Марко Рубио переговоры с европейскими лидерами по гарантиям безопасности для Украины. Встреча с советниками нацбезопасности союзников запланирована на 21 августа. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times".

От кого в США теперь зависят гарантии безопасности для Украины: какое решение принял Трамп

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что Трамп делегировал Рубио особо сложную задачу – переговоры с европейскими лидерами по разработке предложенных гарантий безопасности для Украины.

Авторы публикации отмечают, что такой груз ответственности Трамп впервые передал Рубио.

В издании отмечают, что эта задача потребует от Марко Рубио сбалансировать настояние Дональда Трампа на том, чтобы американские войска не были переброшены в Украину, и необходимость заверить президента Украины Владимира Зеленского, что его страна будет поддерживать, если российский диктатор Владимир Путин нарушит любое мирное соглашение и снова нападет.

С другой стороны, отмечают авторы публикации, Рубио придется убедить европейцев, что непостоянный Трамп будет придерживаться своего обязательства помочь им защищать Украину, не делая этого под флагом НАТО.

Советники по национальной безопасности из этих стран планируют встретиться в четверг с Рубио, по словам одного человека, знакомого с планами.

Чиновник администрации Трампа заявил, что переговоры определят, "как могут выглядеть гарантии безопасности" перед возможной встречей между Зеленским и Путиным.

Читайте также на портале "Комментарии" — у Трампа сделали новое заявление о гарантиях безопасности для Украины.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2025/08/20/us/politics/marco-rubio-ukraine.html
Теги:

Новости

Все новости