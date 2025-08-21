От кого в США теперь зависят гарантии безопасности для Украины: какое решение принял Трамп

Президент США Дональд Трамп делегировал госсекретарю США Марко Рубио переговоры с европейскими лидерами по гарантиям безопасности для Украины. Встреча с советниками нацбезопасности союзников запланирована на 21 августа. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "The New York Times".

Марко Рубио. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, что Трамп делегировал Рубио особо сложную задачу – переговоры с европейскими лидерами по разработке предложенных гарантий безопасности для Украины.

Авторы публикации отмечают, что такой груз ответственности Трамп впервые передал Рубио.

В издании отмечают, что эта задача потребует от Марко Рубио сбалансировать настояние Дональда Трампа на том, чтобы американские войска не были переброшены в Украину, и необходимость заверить президента Украины Владимира Зеленского, что его страна будет поддерживать, если российский диктатор Владимир Путин нарушит любое мирное соглашение и снова нападет.

С другой стороны, отмечают авторы публикации, Рубио придется убедить европейцев, что непостоянный Трамп будет придерживаться своего обязательства помочь им защищать Украину, не делая этого под флагом НАТО.

Советники по национальной безопасности из этих стран планируют встретиться в четверг с Рубио, по словам одного человека, знакомого с планами.

Чиновник администрации Трампа заявил, что переговоры определят, "как могут выглядеть гарантии безопасности" перед возможной встречей между Зеленским и Путиным.

Чиновник администрации Трампа заявил, что переговоры определят, "как могут выглядеть гарантии безопасности" перед возможной встречей между Зеленским и Путиным.




