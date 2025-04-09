logo

BTC/USD

77232.53

ETH/USD

1482.24

LTC/USD

71.10

USD/UAH

41.40

EUR/UAH

45.95

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США От пошлин Трампа больше всего пострадал его ближайший соратник
commentss НОВОСТИ Все новости

От пошлин Трампа больше всего пострадал его ближайший соратник

Пошлины Трампа больнее всего ударили по его близкому соратнику

сегодня, 13:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Один из ближайших союзников Дональда Трампа – Илон Маск – неожиданно публично раскритиковал новые тарифы, введенные США. При этом он назвал позицию действующего президента ошибочной. Его заявление вызвало волну обсуждений и стало свидетельством серьезного напряжения во взаимоотношениях с окружающими Трампа.

От пошлин Трампа больше всего пострадал его ближайший соратник

Дональд Трамп

Как отмечает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, ситуация вокруг Маска становится все сложнее, и конфликт с советниками Трампа набирает обороты.

По словам эксперта, у Маска колоссальные интересы на китайском рынке. А новые пошлины, которые Китай ввел в ответ на действия США, фактически перечеркивают доступ к этому рынку.

При этом, как утверждает Пендзин, проблемы бизнеса "Маска" не ограничиваются Китаем. В Европе продажи его компании упали на 52% — это самый плохой показатель среди всех стран региона. В то же время, акции компании просели на 48%, что уже стоило Маску десятков миллиардов долларов капитализации.

"На сегодняшний момент Маск больше всего пострадал от политики Трампа. Тогда у меня возникает вопрос – где разум у человека, который сам себя затащил в ловушку? Теперь он пытается что-нибудь исправить", — отметил эксперт.

Стоит также вспомнить, как в свое время Дональд Трамп публично рекламировал автомобили Tesla. Но вместо ожидаемого эффекта это только усугубило ситуацию — продажи продолжили падать. Однако, как замечает экономист, это далеко не самое плохое.

Проблема в том, что это не удастся решить быстро. Я думаю, компания Маска уже не возобновится, потому что политические последствия очень негативны", — подчеркнул Пендзин.

К тому же, как отмечает Пендзин, кризис затронул не только бизнес Илона Маска, но и весь американский рынок.

"Мировые индексы улетают вниз на фоне новой таможенной войны. Американский бизнес покраснел почти полностью", — резюмировал он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о единственном миллиардере, заработавшем на пошлинах Трампа.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://24tv.ua/
Теги:

Новости

Все новости