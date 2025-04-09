От пошлин Трампа больше всего пострадал его ближайший соратник

Один из ближайших союзников Дональда Трампа – Илон Маск – неожиданно публично раскритиковал новые тарифы, введенные США. При этом он назвал позицию действующего президента ошибочной. Его заявление вызвало волну обсуждений и стало свидетельством серьезного напряжения во взаимоотношениях с окружающими Трампа.

Дональд Трамп

Как отмечает исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, ситуация вокруг Маска становится все сложнее, и конфликт с советниками Трампа набирает обороты.

По словам эксперта, у Маска колоссальные интересы на китайском рынке. А новые пошлины, которые Китай ввел в ответ на действия США, фактически перечеркивают доступ к этому рынку.

При этом, как утверждает Пендзин, проблемы бизнеса "Маска" не ограничиваются Китаем. В Европе продажи его компании упали на 52% — это самый плохой показатель среди всех стран региона. В то же время, акции компании просели на 48%, что уже стоило Маску десятков миллиардов долларов капитализации.

"На сегодняшний момент Маск больше всего пострадал от политики Трампа. Тогда у меня возникает вопрос – где разум у человека, который сам себя затащил в ловушку? Теперь он пытается что-нибудь исправить", — отметил эксперт.

Стоит также вспомнить, как в свое время Дональд Трамп публично рекламировал автомобили Tesla. Но вместо ожидаемого эффекта это только усугубило ситуацию — продажи продолжили падать. Однако, как замечает экономист, это далеко не самое плохое.

Проблема в том, что это не удастся решить быстро. Я думаю, компания Маска уже не возобновится, потому что политические последствия очень негативны", — подчеркнул Пендзин.

К тому же, как отмечает Пендзин, кризис затронул не только бизнес Илона Маска, но и весь американский рынок.

"Мировые индексы улетают вниз на фоне новой таможенной войны. Американский бизнес покраснел почти полностью", — резюмировал он.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о единственном миллиардере, заработавшем на пошлинах Трампа.



