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Главная Новости Мир США От Трампа требуют покрыть судебные издержки за проигранные дела
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От Трампа требуют покрыть судебные издержки за проигранные дела

Коллегия выборщиков своим голосованием утвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США

сегодня, 01:27
Автор:

Ольга Чародий

От 45-го президента США Дональда Трампа требуют покрыть судебные издержки за проигранные дела, которые касаются "фальсификаций", связанных с результатами выборов.Об этом сообщает издание Bloomberg. В частности речь идет о делах, представленные в штате Висконсин. Трамп подал иск об отмене результатов выборов. Когда дело провалилась в суде — от адвокатов Трампа требовали покрыть судебные издержки. Но губернатор штата Тони Эверс считает, что деньги должен заплатить сам Трамп. Он подал соответствующий иск в федеральный суд в Милуоки.

От Трампа требуют покрыть судебные издержки за проигранные дела

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Поведение Трампа и его адвокатов просто ни в какие рамки не входит", — сказал Эверс.

По его мнению, иск подал Трамп по собственной инициативе, поэтому должен заплатить лично. Губернатор добавил, что иск Трампа с самого начала был безосновательным, поэтому не было смысла его подавать.

В общем губернатор требует от Трампа 145  тысяч долларов на покрытие судебных издержек. Именно такую ​​сумму государство потратило на судебную волокиту через этот иск. Также штат требует 106 тысяч долларов за иск об отмене результатов выборов в нескольких штатах. 14 декабря коллегия выборщиков своим голосованием утвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США.

Напомним, в суд на бывшего президента США Дональда Трампа подали гражданский иск полицейские, охранявшие Капитолий во время событий 6 января 2021. В судебном иске указано, что Трамп сговорился с ультраправыми экстремистами, которые начали штурм Капитолия. Это последнее дело в ряде гражданских исков на Трампа. В результате штурма погибли пять человек, из которых один офицер полиции. Позже четверо офицеров, участвовавших в защите Капитолия, совершили самоубийство.


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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-27/wisconsin-governor-wants-trump-to-pay-legal-fees-for-failed-suit
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