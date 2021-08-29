От Трампа требуют покрыть судебные издержки за проигранные дела

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Ольга Чародий
От 45-го президента США Дональда Трампа требуют покрыть
судебные издержки за проигранные дела, которые касаются
"фальсификаций", связанных с результатами выборов.Об этом сообщает
издание Bloomberg. В частности речь идет о делах, представленные в штате
Висконсин. Трамп подал иск об отмене результатов выборов. Когда дело
провалилась в суде — от адвокатов Трампа требовали покрыть судебные издержки.
Но губернатор штата Тони Эверс считает, что деньги должен заплатить сам Трамп.
Он подал соответствующий иск в федеральный суд в Милуоки.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
По его мнению, иск подал Трамп по
собственной инициативе, поэтому должен заплатить лично. Губернатор добавил, что
иск Трампа с самого начала был безосновательным, поэтому не было смысла его
подавать.
В общем губернатор требует от Трампа 145 тысяч долларов на покрытие судебных издержек. Именно такую сумму государство потратило на судебную волокиту через этот иск. Также штат требует 106 тысяч долларов за иск об отмене результатов выборов в нескольких штатах. 14 декабря коллегия выборщиков своим голосованием утвердила победу демократа Джо Байдена на президентских выборах в США.
Напомним, в суд на бывшего президента США Дональда Трампа подали гражданский иск полицейские, охранявшие Капитолий во время событий 6 января 2021. В судебном иске указано, что Трамп сговорился с ультраправыми экстремистами, которые начали штурм Капитолия. Это последнее дело в ряде гражданских исков на Трампа. В результате штурма погибли пять человек, из которых один офицер полиции. Позже четверо офицеров, участвовавших в защите Капитолия, совершили самоубийство.
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