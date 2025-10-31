Отец Илона Маска признался, что хотел бы получить гражданство РФ

Эррол Маск (фото из открытых источников)

Отец Илона Маска, южноафриканский бизнесмен Эррол Маск, заявил, что не возражает против получения российского гражданства. По его словам, это было бы для него честью.

Об этом он сказал в разговоре с российской журналисткой, сообщает ТАСС .

На вопрос о возможности получить паспорт РФ Эррол Маск ответил:

"Конечно, почему бы нет? Хороший вопрос. Я удивлен, не ожидал такого вопроса. Да. Почему нет? Это было бы большой честью для меня".

Также он отметил, что его сын Илон Маск неоднократно мог посещать Россию инкогнито, а теперь намерен обсудить с ним возможность более открытых поездок.

"Я скажу ему, чтобы он почаще приезжал. Очевидно, что он важная фигура. И когда он посещает некоторые страны, делает это либо тайком, либо открыто", — добавил Эррол Маск.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что отец самого богатого человека мира Илона Маска Эррол заявил, что находится под впечатлениями от навыков российского диктатора Владимира Путина. По словам Маска-старшего, он хотел бы некоторые навыки главы Кремля заимствовать для себя.

Эррол Маск посетил Москву для участия в "Форуме будущего-2050", где дал интервью российским СМИ. В нем отец Маска восхвалял Владимира Путина.



"Думаю, Путин — очень впечатляющий человек, очень впечатляющий и стойкий. Это он доказал", — сказал Маск.

Маск-старший добавил, что хотел бы взять себе навыки российского диктатора, особенно в отношении "эффективного руководства". Помимо Путина Эррол Маск также начал хвалить Москву.

"Восприятие России прессой в США таково: это очень плохое место, где жуткие люди, которые тебя убьют, если ты приедешь. Полная чушь... Я не верю своим глазам. Я поражен размерами Москвы... Тот, кто проектировал город, — гений!", — сказал Маск.