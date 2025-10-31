Батько Ілона Маска зізнався, що хотів би отримати громадянство РФ

Рубрики
Батько Ілона Маска, південноафриканський бізнесмен Еррол Маск, заявив, що не заперечує проти отримання російського громадянства. За його словами, це було б для нього честю.
Еррол Маск (фото з відкритих джерел)
Про це він сказав у розмові з російською журналісткою, повідомляє ТАСС.
На запитання про можливість отримати паспорт РФ Еррол Маск відповів:
"Звичайно, чому б ні? Гарне запитання. Я здивований, не чекав такого запитання. Так. Чому ні? Це було б великою честю для мене".
Також він зазначив, що його син Ілон Маск неодноразово міг відвідувати Росію інкогніто, а тепер він має намір обговорити з ним можливість більш відкритих поїздок.
Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що батько найбагатшої людини світу Ілона Маска Еррол заявив, що перебуває під враженнями від навичок російського диктатора Володимира Путіна. За словами Маска-старшого, він хотів би деякі навички очільника Кремля запозичити для себе.
Еррол Маск здійснив візит у Москву для участі у "Форумі майбутнього-2050", де дав інтерв’ю російським ЗМІ. У ньому батько Маска вихваляв Володимира Путіна.
Маск-старший додав, що хотів би перебрати собі навички російського диктатора, особливо щодо "ефективного керівництва". Крім Путіна, Еррол Маск також почав хвалити Москву.