Батько Ілона Маска зізнався, що хотів би отримати громадянство РФ

Батько Ілона Маска, південноафриканський бізнесмен Еррол Маск, заявив, що не заперечує проти отримання російського громадянства. За його словами, це було б для нього честю.

Еррол Маск (фото з відкритих джерел)

Про це він сказав у розмові з російською журналісткою, повідомляє ТАСС.

На запитання про можливість отримати паспорт РФ Еррол Маск відповів:

"Звичайно, чому б ні? Гарне запитання. Я здивований, не чекав такого запитання. Так. Чому ні? Це було б великою честю для мене".

Також він зазначив, що його син Ілон Маск неодноразово міг відвідувати Росію інкогніто, а тепер він має намір обговорити з ним можливість більш відкритих поїздок.

"Я скажу йому, щоб він частіше приїжджав. Очевидно, він важлива фігура. І коли він відвідує певні країни, робить це або потайки, або відкрито", — додав Еррол Маск.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що батько найбагатшої людини світу Ілона Маска Еррол заявив, що перебуває під враженнями від навичок російського диктатора Володимира Путіна. За словами Маска-старшого, він хотів би деякі навички очільника Кремля запозичити для себе.

Еррол Маск здійснив візит у Москву для участі у "Форумі майбутнього-2050", де дав інтерв’ю російським ЗМІ. У ньому батько Маска вихваляв Володимира Путіна.



"Думаю, Путін — дуже вражаюча людина, дуже вражаюча і стійка. Це він довів", — сказав Маск.

Маск-старший додав, що хотів би перебрати собі навички російського диктатора, особливо щодо "ефективного керівництва". Крім Путіна, Еррол Маск також почав хвалити Москву.

"Сприйняття Росії пресою в США таке: це дуже погане місце, де моторошні люди, які тебе вб'ють, якщо ти приїдеш. Повна нісенітниця... Я не вірю своїм очам. Я вражений розмірами Москви... Той, хто проектував місто, — геній!", — сказав Маск.

