Отказ Кремля от мирного соглашения: стало известно, как отреагируют США

В Сенате США подготовили законопроект по новым санкциям против России за отказ путинского режима от мирного соглашения, включая 500% пошлину на товары из стран, покупающих российские нефть и газ. Об этом говорится в материале "The Washington Times".

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Сенаторы от Республиканской партии Линдси Грэм и Демократической партии Ричард Блюменталь презентовали законопроект о введении санкций против РФ за отказ от переговоров о мирном соглашении по прекращению войны в Украине.

50 сенаторов – соавторов законопроекта – одинаковое количество республиканцев и демократов, что свидетельствует о широкой двухпартийной поддержке инициативы.

"В Сенате Соединенных Штатов доминирует мнение, что Россия является агрессором, и что ужасная война и агрессия Путина должны прекратиться сейчас и сдерживаться в будущем", – говорится в совместном заявлении сенаторов.

Законопроект предусматривает как первичные, так и вторичные санкции против России и лиц, поддерживающих агрессию Кремля в Украине.

Санкции начнут свое действие, если мирные переговоры будут сорваны, или если соглашение будет достигнуто, но его нарушит Россия. Среди санкций, предусмотренных законопроектом, есть 500% пошлины на импортные товары из стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие ресурсы.

Читайте также на портале "Комментарии" — чиновники администрации президента США Дональда Трампа в последние дни все активнее допускают вероятность того, что США не смогут обеспечить мирное соглашение по Украине в ближайшие несколько месяцев. Это стало причиной разработки новых планов давления как на Киев, так и на Москву. Об этом сообщает "Reuters", со ссылкой на двух американских чиновников.



