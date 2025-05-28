logo

BTC/USD

108400.01

ETH/USD

2665.58

LTC/USD

96.59

USD/UAH

41.80

EUR/UAH

47.70

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Откладывать больше времени нет: какое решение США примут по России в июне
commentss НОВОСТИ Все новости

Откладывать больше времени нет: какое решение США примут по России в июне

Уже совсем скоро Дональд Трамп будет стоять на перепутье

сегодня, 16:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Ситуация близка к тому, что мы увидим в июне усиление давления на Россию. Что касается законопроекта Линдси Грэма, то есть большие сомнения, поскольку 500% пошлин по другим странам, как Индия, Турция, Китай, которые закупают энергоносители в России – это довольно жесткий шаг, на который не факт, что согласится американский государственный аппарат. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал глава платформы "Единый координационный центр", политолог Олег Саакян.

Откладывать больше времени нет: какое решение США примут по России в июне

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что решение новых новых жестких санкций против РФ может быть принято на уровне Сената, а затем пересмотрено, или предложены компромиссные варианты на уровне Конгресса и в диалоге с Белым домом.

"Почему с Белым домом? Потому что все равно это должно пойти на подпись президенту. А Трамп будет стоять сейчас на развилке – либо возглавить этот процесс и приватизировать себе электоральные позиции по жесткой позиции по отношению к Путину, либо он может, наоборот, стать на пути уже едущего поезда, пропустить его, дав это приватизировать кому-то другому, или воспрепятствовать и тогда поезд его переедет. Если пропустит для других, то мы увидим ближайшие месяцы кастинг на то, кто сможет возглавить эту электоральную нишу. Линдси Грэм явно метит туда, но потенциально это может быть не только он", – отметил Олег Саакян.

Он подчеркнул, судя по последним публичным проявлениям, Соединенные Штаты действительно способны и готовы к тому, чтобы усилить санкционное давление по России.

При этом Олег Саакян акцентировал, что он сознательно говорит о Соединенных Штатах, а не администрации Трампа, поскольку это не вопрос желания Трампа, а его вынужденная позиция. Электоральные настроения говорят о том, что 59% избирателей республиканцев считают, что Трамп недостаточно жесток по отношению к Путину.

Читайте также на портале "Комментарии" — на Западе рисуют 4 сценария для Украины в войне: самый реалистичный.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости