Откладывать больше времени нет: какое решение США примут по России в июне

Ситуация близка к тому, что мы увидим в июне усиление давления на Россию. Что касается законопроекта Линдси Грэма, то есть большие сомнения, поскольку 500% пошлин по другим странам, как Индия, Турция, Китай, которые закупают энергоносители в России – это довольно жесткий шаг, на который не факт, что согласится американский государственный аппарат. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал глава платформы "Единый координационный центр", политолог Олег Саакян.

Санкции против России. Фото: из открытых источников

Эксперт отметил, что решение новых новых жестких санкций против РФ может быть принято на уровне Сената, а затем пересмотрено, или предложены компромиссные варианты на уровне Конгресса и в диалоге с Белым домом.

"Почему с Белым домом? Потому что все равно это должно пойти на подпись президенту. А Трамп будет стоять сейчас на развилке – либо возглавить этот процесс и приватизировать себе электоральные позиции по жесткой позиции по отношению к Путину, либо он может, наоборот, стать на пути уже едущего поезда, пропустить его, дав это приватизировать кому-то другому, или воспрепятствовать и тогда поезд его переедет. Если пропустит для других, то мы увидим ближайшие месяцы кастинг на то, кто сможет возглавить эту электоральную нишу. Линдси Грэм явно метит туда, но потенциально это может быть не только он", – отметил Олег Саакян.

Он подчеркнул, судя по последним публичным проявлениям, Соединенные Штаты действительно способны и готовы к тому, чтобы усилить санкционное давление по России.

При этом Олег Саакян акцентировал, что он сознательно говорит о Соединенных Штатах, а не администрации Трампа, поскольку это не вопрос желания Трампа, а его вынужденная позиция. Электоральные настроения говорят о том, что 59% избирателей республиканцев считают, что Трамп недостаточно жесток по отношению к Путину.

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