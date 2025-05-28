Откладывать больше времени нет: какое решение США примут по России в июне

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Кравцев Сергей
Ситуация близка к тому, что мы увидим в июне усиление давления на Россию. Что касается законопроекта Линдси Грэма, то есть большие сомнения, поскольку 500% пошлин по другим странам, как Индия, Турция, Китай, которые закупают энергоносители в России – это довольно жесткий шаг, на который не факт, что согласится американский государственный аппарат. Об этом в эксклюзивном интервью нашему порталу рассказал глава платформы "Единый координационный центр", политолог Олег Саакян.
Санкции против России. Фото: из открытых источников
Эксперт отметил, что решение новых новых жестких санкций против РФ может быть принято на уровне Сената, а затем пересмотрено, или предложены компромиссные варианты на уровне Конгресса и в диалоге с Белым домом.
Он подчеркнул, судя по последним публичным проявлениям, Соединенные Штаты действительно способны и готовы к тому, чтобы усилить санкционное давление по России.
При этом Олег Саакян акцентировал, что он сознательно говорит о Соединенных Штатах, а не администрации Трампа, поскольку это не вопрос желания Трампа, а его вынужденная позиция. Электоральные настроения говорят о том, что 59% избирателей республиканцев считают, что Трамп недостаточно жесток по отношению к Путину.
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