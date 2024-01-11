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Откладывать помощь больше нельзя: в Сенате сделали настораживающее заявление о войне в Украине

Топ-сенатор США Шумер заявил, что российская армия начинает иметь преимущество, так как у Сил обороны заканчиваются боеприпасы

сегодня, 12:00
Автор:
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Кравцев Сергей
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Как передает портал "Комментарии", лидер большинства Демократической партии в Сенате США Чак Шумер призвал срочно одобрить новый пакет военной помощи Украине.

Откладывать помощь больше нельзя: в Сенате сделали настораживающее заявление о войне в Украине

Чак Шумер. Фото: из открытых истчоников

Чак Шумер отметил, переговорщики в Сенате продолжают работу над завершением соглашения, которое предусматривает поддержку Киева. 

Он отметил, что война РФ против Украины — это столкновение тирании и демократии. 

"Война в Украине – это конфликт, меняющий историю. Это может восстановить баланс сил западных демократий, который сохранился со времен окончания холодной войны. В последнее время война в Украине не так часто упоминается в новостях, поскольку столько всего происходит в Газе, на границе и многое другое, но это не значит, что в Украине ничего не происходит. Сейчас украинские солдаты сохраняют решимость, но российские солдаты начинают иметь преимущество, поскольку у Украины начинают заканчиваться боеприпасы", — заявил Шумер.

Законодатель заявил, что принятие нового пакета помощи станет сигналом от США для всего мира, что они продолжают защищать демократию. 

Сенатор подчеркнул, что украинские солдаты теряют боеприпасы и вооружения, и, если Сенат не одобрит новую помощь, война может через месяц резко измениться в пользу России. 

"Победа России в Украине положила бы начало зловещему эффекту домино на европейском континенте расширения российского влияния. Это не тот мир, в который каждый из нас хотел бы вернуться. В прошлых поколениях демократы и республиканцы преодолели бы небо и землю, чтобы противостоять российским диктаторам. Мы бы не стали проявлять слабость по отношению к автократическим бандитам, которые вторгаются к своим соседям и надеются на упадок Америки. Мы должны это сделать: Украина висит на волоске", — резюмировал политик.

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Источник: https://www.democrats.senate.gov/news/press-releases/majority-leader-schumer-floor-remarks-on-the-importance-of-passing-a-bipartisan-national-security-supplemental
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