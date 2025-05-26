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Отмашки Трампа больше никто ждать не будет: к какому решению готов Сенат США по России

The Telegraph пишет, что в Сенате готовы к жестким санкциям против РФ даже без одобрения Трампа

сегодня, 07:28 comments3196
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Кравцев Сергей

Обсуждаемый ранее законопроект, который даст "зеленый свет" адским санкциям против партнеров России, получил существенную поддержку в Сенате США как со стороны, как республиканцев, так и демократов. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в публикации The Telegraph.

Отмашки Трампа больше никто ждать не будет: к какому решению готов Сенат США по России

Сенат США. Фото: из открытых источников

СМИ пишет, что некоторые члены Сената не скрывают, что попытаются вынести его на голосование, не дожидаясь "зеленого света" от президента Дональда Трампа.

В среду сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блюменталь представили законопроект о введении парализующих санкций в отношении российских союзников. Его основным положением является введение 500-процентной пошлины на любую страну, которая покупает российскую нефть, газ, уран и другие продукты, чтобы остановить Китай и других, "поддерживающих военную машину Путина".

Как обращают внимание авторы материала, законопроект нашел поддержку у 81 сенатора от обеих партий, хотя любая попытка навязать Трампу свою точку зрения, скорее всего, будет плохо воспринята в Белом доме.

Трамп предупредил, что санкции против России могут заставить Путина отказаться от мирных переговоров, однако некоторые сенаторы-республиканцы дали понять, что скептически относятся к переговорам Трампа с российским лидером, и заявили, что будут действовать, не дожидаясь его одобрения.

"Я ничего не жду. Я думаю, что мы должны вынести это на обсуждение и наказать Путина. Я ждал достаточно долго. И мне совершенно ясно, что Путин водит нас за нос уже несколько месяцев, и я не думаю, что Соединенные Штаты Америки должны это терпеть", — высказался Тодд Янг, старший сенатор-республиканец от Индианы.

При этом сенатор-республиканец Майк Раундс подсчитал, что законопроект поддержат около 70 сенаторов даже без поддержки Трампа.

Однако законопроект можно будет вынести на голосование самое раннее в начале июня, поскольку на следующей неделе Конгресс уходит на каникулы.

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Источник: https://www.telegraph.co.uk/world-news/2025/05/25/senate-push-500pc-tariff-russia-allies-with-without-trump/
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