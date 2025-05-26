Трамп наконец-то прервал молчание: что заявил после новых ударов РФ по Украине

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Кравцев Сергей
Президент США Дональд Трамп резко охарактеризовал российского диктатора Владимира Путина, заявив, что тот "совершенно сошел с ума" и безосновательно убивает людей в Украине. Как передает портал "Комментарии", свое заявление Трамп сделал в соцсети Truth Social.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
В своей заметке Дональд Трамп вновь акцентировал, что всегда имел "очень хорошие отношения" с Владимиром Путиным, однако, по его словам, российский правитель изменился. Трамп заявил, что Путин совершенно сошел с ума" и "безосновательно убивает людей", указывая на российские атаки по украинским городам.
В то же время Дональд Трамп не упустил возможности без внимания и президента Украины Владимира Зеленского, заявив, что его риторика лишь усложняет ситуацию.
Читайте также на портале "Комментарии" — британское издание The Guardian объяснило, почему попытки главы Белого дома завершить войну России против Украины все больше выглядят неудачными. Его прежняя уверенность в способности урегулировать любой военный конфликт постепенно теряет почву.
В публикации напомнили, что прямые переговоры между Украиной и Россией, впервые состоявшиеся в марте 2022 года, не принесли результатов. Они не смогли обеспечить прекращение боевых действий.
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