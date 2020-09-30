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Ответ Трампу: Байден показал свою налоговую декларацию

Похоже, Дональд Трамп проиграл первое сражение

сегодня, 01:54
Автор:

Владимир Лавский

Накануне первых публичных телевизионных дебатов кандидатов в президенты США претендент от Демократической партии Джо Байден обнародовал налоговую декларацию за 2019 год. Об этом сообщает  американский филиал издания Reuters, который получило экземпляр документа. 

Ответ Трампу: Байден показал свою налоговую декларацию

Согласно декларации, в 2019 году Байден с женой заработали почти $ 985 000 и заплатили около $ 346 000 федеральных налогов.

При этом Байден опубликовал налоговую декларацию до дебатов с действующим президентом Дональдом Трампом.

Как ранее сообщали "Комментарии", президент США Дональд Трамп может попасть под суд. 

По данным издания, в распоряжении редакции оказалась налоговая декларация президента Америки. Согласно документу, за четыре года Трамп заплатил подоходный налог в размере 750 долларов, что явно не соответствует реальным цифрам заработка американского президента. 

Сам президент неоднократно заявлял, что в последние годы его бизнес терпит серьезные убытки и реального дохода у него нет. К тому же, он добавил, что данный документ, который появился у журналистов, не является достоверным источником информации, это просто фейк. 


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