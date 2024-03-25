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Ожидают ли американцы начало Третьей мировой и считают ли, что Украина в ней будет союзником: опрос

Американцы верят, что Украина вместе с Америкой победят в Третьей мировой войне

сегодня, 08:50
Автор:
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Кравцев Сергей
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Большинство граждан США считают, что Третья мировая война, о которой в последнее время идет много разговоров, может начаться в течение ближайших десяти лет. По мнению американцев, Украина будет среди союзников США. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного международной платформой YouGov.

Ожидают ли американцы начало Третьей мировой и считают ли, что Украина в ней будет союзником: опрос

Третья мировая война. Фото: из открытых источников

"Большинство американцев верят, что новая мировая война по крайней мере в определенной степени может произойти в ближайшие пять-десять лет, но большинство не думают, что они бы добровольно пошли служить на военных или небоевых ролях, если бы США были вовлечены", — сообщают авторы исследования.

Так, на вопрос о том, ожидают ли они начала мировой войны в ближайшие 10 лет, 61% американцев ответили утвердительно: 22% назвали такую возможность очень вероятной, 39% — достаточно вероятной. Не верят в близкое начало войны 22% опрошенных: 17% назвали этот сценарий не очень вероятным, а 5% — совсем невероятным. Примечательно, что сторонники Республиканской партии больше верят в близкое начало войны, чем сторонники демократов.

При этом 77% опрошенных американцев считают, что США будут участвовать в новой мировой войне, если она действительно начнется. Также 72% ожидают, что в войну вступит Россия — причем на противоположной от США стороне. О Китае так же думают 69% опрошенных. Среди потенциальных врагов США в этой войне американцы чаще всего также упоминали Иран (67%), КНДР (65%) и Ирак (57%).

В перечне потенциальных союзников США Украину американцы упомянули одной из первых — 58% опрошенных. Больше голосов имеет только Великобритания — 67%. Также возможным союзником США американцы считают Израиль (58%), Францию (57%), Германию (54%), Австралию (51%) и другие страны.

Американские респонденты в подавляющем большинстве верят, что США вместе с союзниками смогут победить любую враждебную коалицию — Россию с ее союзниками (53% верят в победу США против 11%, которые верят в победу России), Китай с его союзниками (48% против 11%), Китай и Россию вместе с их союзниками (45% против 12%).

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Источник: https://today.yougov.com/politics/articles/48981-most-americans-think-another-world-war-within-the-next-decade
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