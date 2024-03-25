Ожидают ли американцы начало Третьей мировой и считают ли, что Украина в ней будет союзником: опрос

Большинство граждан США считают, что Третья мировая война, о которой в последнее время идет много разговоров, может начаться в течение ближайших десяти лет. По мнению американцев, Украина будет среди союзников США. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного международной платформой YouGov.

Третья мировая война. Фото: из открытых источников

"Большинство американцев верят, что новая мировая война по крайней мере в определенной степени может произойти в ближайшие пять-десять лет, но большинство не думают, что они бы добровольно пошли служить на военных или небоевых ролях, если бы США были вовлечены", — сообщают авторы исследования.

Так, на вопрос о том, ожидают ли они начала мировой войны в ближайшие 10 лет, 61% американцев ответили утвердительно: 22% назвали такую возможность очень вероятной, 39% — достаточно вероятной. Не верят в близкое начало войны 22% опрошенных: 17% назвали этот сценарий не очень вероятным, а 5% — совсем невероятным. Примечательно, что сторонники Республиканской партии больше верят в близкое начало войны, чем сторонники демократов.

При этом 77% опрошенных американцев считают, что США будут участвовать в новой мировой войне, если она действительно начнется. Также 72% ожидают, что в войну вступит Россия — причем на противоположной от США стороне. О Китае так же думают 69% опрошенных. Среди потенциальных врагов США в этой войне американцы чаще всего также упоминали Иран (67%), КНДР (65%) и Ирак (57%).

В перечне потенциальных союзников США Украину американцы упомянули одной из первых — 58% опрошенных. Больше голосов имеет только Великобритания — 67%. Также возможным союзником США американцы считают Израиль (58%), Францию (57%), Германию (54%), Австралию (51%) и другие страны.

Американские респонденты в подавляющем большинстве верят, что США вместе с союзниками смогут победить любую враждебную коалицию — Россию с ее союзниками (53% верят в победу США против 11%, которые верят в победу России), Китай с его союзниками (48% против 11%), Китай и Россию вместе с их союзниками (45% против 12%).

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