Получит ли Украина помощь от США: почему американцы рискуют

Внезапно прибывший в Киев советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уверен, что Палата представителей одобрит законопроект о помощи для Украины, причем в том виде, в котором его принял Сенат (с поддержкой нашей страны в объеме 60 млрд долларов). Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, вроде бы, тоже шлет позитивные сигналы. Оправдаются ли наши ожидания? Что в итоге будет с внешней помощью от США? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.
Помощь Украине от США. Фото: из открытых источников
Скорее всего будет принят обновленный вариант законопроекта о помощи Украине
Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко считает, что ситуация остается неопределенной.
"Ведь пока Салливан говорит о том, что законопроект о внешней помощи будет принят Палатой представителей в том виде, в каком прошел Сенат (безвозмездные 60 млрд долларов
), сенатор-республиканец Линдси Грэм, также недавно посетивший Киев, дал понять, что помощь нам, скорее всего, выделят в виде кредита. Пусть даже на долгий срок, без процентов, но – кредита. Что означает очередные проволочки с принятием законопроекта. При том, что основная часть выделяемых на военную поддержку Украины средств и так остается в США – в виде оборонных заказов для местных производителей", – отмечает эксперт.
По его мнению, учитывая политический накал ситуации в США, республиканцы могут продавить в итоге именно свой вариант (который пока не обнародован — и который должен будет пройти обе палаты парламента).
"При этом, США сейчас серьезно рискуют, устроив такие игры вокруг внешней помощи, куда "зашита" поддержка не только Украины, но и Израиля, Тайваня. Это происходит на фоне неприкрытого волнения европейцев, которые видят подобные проволочки в предоставлении Штатами помощи своим союзникам и партнерам. Если добавить сюда резонансные заявления Трампа
, который периодически критикует Европу, то становится понятно, почему в ЕС сейчас происходит много разных телодвижений в вопросе усиления обороны, а также оказания большей поддержки Украины", – поясняет Игорь Петренко.
Он думает, что демократы, а также умеренные республиканцы понимают, что подобными промедлениями они открывают окно возможности для других стран, которые захотят больше влиять на традиционных союзников и партнеров США, заходя на традиционную американскую вотчину. И это может стать одним из стимулов подталкивания к скорейшему голосованию за внешнюю помощь.
"Но, – подчеркивает эксперт, – скорее всего, будет принят обновленный вариант, не столь позитивный для нас как тот, что принял в феврале Сенат".
Выделение помощи Украине выглядит всё более эфемерным
Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассуждает так:
"Меня удивляет уверенность нашей власти, что помощь от США будет. На самом деле, это нельзя стопроцентно прогнозировать. Очевиден тренд на то, чтоб до президентских выборов в США (до ноября) не делать каких-либо резких движений в украинском вопросе. Понятно уже, что победить до того времени мы РФ не сможем, что было бы в плюс Байдену и демократам. Но они заинтересованы в том, чтоб не случилось уже, хотя бы, обвала фронта со всеми вытекающими. Иначе окажется, что помощь, которую США ранее оказывали Украине, была не эффективна. И на это станут бить республиканцы. А Трампу, понятно, выгодно, чтобы были проблемы, пока у власти Байден
. Проблемы внутри США, проблемы на внешних фронтах, где Штаты так или иначе задействованы. Чтоб именно он, Трамп, пришел потом как спаситель – и всё "разрулил". При таком раскладе выделение помощи Украине выглядит всё более эфемерным".
Эксперт отмечает, что у нас уже раскритиковали предложения о выделении помощи в кредит. Этим, считает он, тоже отлично воспользуются республиканцы. По крайне мере то крыло, которое условно называют трампистским. Заявят что-то вроде: "А, вы не хотите помощи в кредит? Ну, значит, никакой не будет!". И у нас, мягко говоря, не останется выбора.
"Я надеюсь, что поддержку мы получим. Но следует быть готовыми к тому, что впредь, так или иначе, данный вопрос придется решать Европе. Кто бы ни стал следующим президентом США. Речь ведь идет о европейской, а не американской безопасности. И это логично. И сама Европа это понимает, начиная более вкладываться в свою безопасность и в поддержку Украины. Иждивенческая позиция европейцев, сформированная после Второй мировой войны (США всё решат) должна поменяться. Уже меняется", – констатирует Алексей Голобуцкий.
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