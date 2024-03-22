Получит ли Украина помощь от США: почему американцы рискуют

Внезапно прибывший в Киев советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан уверен, что Палата представителей одобрит законопроект о помощи для Украины, причем в том виде, в котором его принял Сенат (с поддержкой нашей страны в объеме 60 млрд долларов). Спикер Палаты представителей Майк Джонсон, вроде бы, тоже шлет позитивные сигналы. Оправдаются ли наши ожидания? Что в итоге будет с внешней помощью от США? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Помощь Украине от США. Фото: из открытых источников

Скорее всего будет принят обновленный вариант законопроекта о помощи Украине

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко считает, что ситуация остается неопределенной.

сенатор-республиканец Линдси Грэм, также недавно посетивший Киев дал понять, что помощь нам, скорее всего, выделят в виде кредита. Пусть даже на долгий срок, без процентов, но – кредита. Что означает очередные проволочки с принятием законопроекта. При том, что основная часть выделяемых на военную поддержку Украины средств и так остается в США – в виде оборонных заказов для местных производителей", – отмечает эксперт. "Ведь пока Салливан говорит о том, что законопроект о внешней помощи будет принят Палатой представителей в том виде, в каком прошел Сенат ( безвозмездные 60 млрд долларов ),

По его мнению, учитывая политический накал ситуации в США, республиканцы могут продавить в итоге именно свой вариант (который пока не обнародован — и который должен будет пройти обе палаты парламента).

который периодически критикует Европу, то становится понятно, почему в ЕС сейчас происходит много разных телодвижений в вопросе усиления обороны, а также оказания большей поддержки Украины", – поясняет Игорь Петренко. "При этом, США сейчас серьезно рискуют, устроив такие игры вокруг внешней помощи, куда "зашита" поддержка не только Украины, но и Израиля, Тайваня. Это происходит на фоне неприкрытого волнения европейцев, которые видят подобные проволочки в предоставлении Штатами помощи своим союзникам и партнерам. Если добавить сюда резонансные заявления Трампа

Он думает, что демократы, а также умеренные республиканцы понимают, что подобными промедлениями они открывают окно возможности для других стран, которые захотят больше влиять на традиционных союзников и партнеров США, заходя на традиционную американскую вотчину. И это может стать одним из стимулов подталкивания к скорейшему голосованию за внешнюю помощь.

"Но, – подчеркивает эксперт, – скорее всего, будет принят обновленный вариант, не столь позитивный для нас как тот, что принял в феврале Сенат".

Выделение помощи Украине выглядит всё более эфемерным

Политтехнолог, соучредитель Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий рассуждает так:

Проблемы внутри США, проблемы на внешних фронтах, где Штаты так или иначе задействованы. Чтоб именно он, Трамп, пришел потом как спаситель – и всё "разрулил". При таком раскладе выделение помощи Украине выглядит всё более эфемерным". "Меня удивляет уверенность нашей власти, что помощь от США будет. На самом деле, это нельзя стопроцентно прогнозировать. Очевиден тренд на то, чтоб до президентских выборов в США (до ноября) не делать каких-либо резких движений в украинском вопросе. Понятно уже, что победить до того времени мы РФ не сможем, что было бы в плюс Байдену и демократам. Но они заинтересованы в том, чтоб не случилось уже, хотя бы, обвала фронта со всеми вытекающими. Иначе окажется, что помощь, которую США ранее оказывали Украине, была не эффективна. И на это станут бить республиканцы. А Трампу, понятно, выгодно, чтобы были проблемы, пока у власти Байден

Эксперт отмечает, что у нас уже раскритиковали предложения о выделении помощи в кредит. Этим, считает он, тоже отлично воспользуются республиканцы. По крайне мере то крыло, которое условно называют трампистским. Заявят что-то вроде: "А, вы не хотите помощи в кредит? Ну, значит, никакой не будет!". И у нас, мягко говоря, не останется выбора.

"Я надеюсь, что поддержку мы получим. Но следует быть готовыми к тому, что впредь, так или иначе, данный вопрос придется решать Европе. Кто бы ни стал следующим президентом США. Речь ведь идет о европейской, а не американской безопасности. И это логично. И сама Европа это понимает, начиная более вкладываться в свою безопасность и в поддержку Украины. Иждивенческая позиция европейцев, сформированная после Второй мировой войны (США всё решат) должна поменяться. Уже меняется", – констатирует Алексей Голобуцкий.

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