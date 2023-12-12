Палата представителей будет голосовать за оформление импичмента Байдена: подробности

Палата представителей США сегодня может проголосовать за формализацию расследования по импичменту президента Джо Байдена. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Reuters", со ссылкой на помощника лидера республиканцев, который говорил на условиях анонимности. Он добавил, что официальные планы по голосованию остаются изменчивыми.

Джо Байден. Фото: из открытых источников

Представитель республиканцев Келли Армстронг ранее представила 14-страничную резолюцию, которая позволит Палате представителей проголосовать за разрешение на проведение расследования.

Издание отмечает, что республиканцы до сих пор не смогли предоставить доказательств, чтобы связать действия Байдена на посту вице-президента с бизнесом его сына. "Маловероятно, что Сенат, где Демократическая партия Байдена имеет незначительное большинство, проголосует за осуждение президента, если Палата представителей примет статью об импичменте", — добавляют они.

Республиканец Байрон Дональдс, который является членом одного из трех комитетов, расследующих дело Байдена, сказал Fox News, что ожидает завершения расследования в течение двух месяцев, а Палата представителей подготовит проект статей об импичменте где-то весной.

Стоит от метить, республиканцы в Палате представителей обвиняют президента в том, что его семья якобы получила неправомерную выгоду от политических решений, в которых Байден участвовал в качестве вице-президента во время правления Барака Обамы. Кроме того, они обвинили Министерство юстиции Соединенных Штатов в ненадлежащем вмешательстве в расследование в отношении сына Байдена.

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