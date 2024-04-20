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Палата представителей США поддержала выделение помощи Украине: подробности

Следующим за законопроект должен проголосовать Сенат

20 апреля 2024, 21:09
Автор:
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Марьян Ощановский
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Палата представителей Конгресса США проголосовала за законопроект о предоставлении военной и финансовой помощи Украине.

Палата представителей США поддержала выделение помощи Украине: подробности

США сделали шаг к оказанию помощи Украине. Фото из открытых источников

Соответствующий законопроект предложил спикер Палаты представителей Майк Джонсон.

Перед рассмотрением документа Палата представителей отклонила четыре поправки, предложенные противниками помощи Украине.

Пакет помощи Украине предусматривает расходы из американского бюджета в размере $60,84 млрд. Средства распределят по следующим направлениям: $23,2 млрд на закупку для армии США оборонных товаров взамен передаваемых Украине, а также на оплату оборонных услуг, предоставленных Украине; $11,3 млрд на текущие военные операции США в регионе; $13,8 млрд на закупку передовых систем вооружений, оборонных изделий и оборонных услуг в американской промышленности; $26 млн на финансирование системы надзора и контроля за помощью и оборудованием, предоставляемых Украине; $7,85 млрд на прямую финансовую помощь государственному бюджету Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что власти России организовали пропагандистские мероприятия, в рамках которых на временно оккупированные территории прибыли вдовы российских захватчиков для агитации за войну. В рамках акции российские женщины, чьи мужчины бесславно погибли в Украине на войне, которую развязал безумный диктатор Владимир Путин, ездят по захваченным регионам и агитируют местных мужчин последовать примеру своих мужчин.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что против российского журналиста Андрея Захарова возбудили уголовное дело за "фейки" об армии РФ. Ранее он рассказал о внебрачной дочери российского диктатора Владимира Путина. Андрей Захаров написал несколько громких статей-расследований, за что удостоился премии "Золотое перо". Журналист, в частности, является автором расследования о вероятной третьей дочери российского президента Луизе Розовой.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Xn21MthEU4Q
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