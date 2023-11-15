Палата представителей США снова одобрила бюджет без помощи Украине: появилась реакция Белого дома

Палата представителей США поддержала законопроект о продолжении временного финансирования правительства, чтобы предотвратить "шатдаун". Инициатором законопроекта выступил спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон.

Конгресс США. Фото: из открытых источников

Без принятия этого законопроекта США ждет "шатдаун". Поскольку споры по тому, каким должен быть бюджет на 2024-й год внутри Конгресса не прекращаются, было принято решение вновь принять временный бюджет. Это решение поддержало подавляющее большинство конгрессменов, а именно 336. "Против" высказалось только 95. Интересно, что, несмотря на то, что в бюджете не заложена помощь Украине и Израилю, 209 голосов дали именно демократы, которые критикуют подход республиканцев и действующего спикера Палаты представителей по неоказанию помощи украинскому народу.

Отмечается, что президент США Джо Байден не будет блокировать одобренный Палатой представителей законопроект о продлении временного финансирования правительства. Правда перед этим его еще должен одобрить Сенат.

При этом в Белом доме вновь призвали Конгресс серьезнее отнестись к поддержке Украины и Израиля и выделить финансирование на поддержку этих стран.

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