Республиканцы в Сенате США выдвинули условия для поддержки помощи Украине

Группа республиканцев в Сенате США потребовала изменить миграционную политику в качестве условия поддержки запроса на новое финансирование помощи Украине и Израилю. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Wall Street Journal".

Сенат США. Фото: из открытых источников

По информации издания, группа сенаторов-республиканцев предлагает усложнить подачу мигрантами прошений о предоставлении убежища в США, а также сделать более трудным выигрыш дела.

Сенатор-республиканец Джон Тун подчеркнул, что такие нововведения являются вопросом национальной безопасности.

В то же время WSJ напоминает, что за последние два года число нелегальных пересечений границы США достигло рекордного уровня. При этом поток мигрантов из таких стран, как Венесуэла, которые обычно не отправляли в США большое количество мигрантов, привел к тому, что многие из них после прибытия в страну стали нуждаться в жилье.

Демократы уже начали реагировать на инициативу сенаторов-республиканцев. По словам сенатора Дика Дурбина, такая инициатива — плохая отправная точкой для любых переговоров по запросу Белого дома. Он также считает, что план республиканцев навредит усилиям по оказанию помощи украинским беженцам.

"Если республиканцы хотят серьезно поговорить о реформах, которые улучшат нашу миграционную систему, мы открыты для дискуссии", — заявил спикер Белого дома Анжело Фернандес Эрнандес, отметив, что Администрация Байдена не согласна с многими положениями инициативы республиканцев.

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