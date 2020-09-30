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Папа Римский отказался встречаться с американским политиком

Аудиенция Майка Помпео и Папы Римского Франциска не состоится

30 сентября 2020, 22:45
Автор:

Владимир Лавский

Официальный Ватикан отказал во встрече государственному секретарю Соединенных Штатов Америки Майку Помпео с Папой Римским Франциском. Данную информацию сообщает Reuters. 

Папа Римский отказался встречаться с американским политиком

Главная причина, почему так случилось — попытка политика втянуть Церковь в выборы президента США, которые состоятся в этом году. Всю прошлую неделю Помпео провел в Риме и неоднократно высказывался с критикой Папы по поводу обсуждения с Китаем, кого из епископов нужно назначать. 

Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин подтвердил данную информацию.

"Да, Помпео действительно был в Италии и очень хотел встретиться с Папой. Однако Франциск во время предвыборных кампаний старается избегать подобных встреч, чтобы его неправильно не поняли", — отметил Паролин. 

Как ранее сообщали "Комментарии", в Америке объявили последние данные соцопросов накануне президентских выборов

По состоянию на 29 сентября, среди тех, кто абсолютно точно пойдет голосовать и определился с кандидатурой, 47% опрошенных готовы поддержать Джо Байдена. Поклонников Дональда Трампа в данной категории — 45%. 



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