Папа Римский рассказал, за кого нужно голосовать на выборах в США

Папа Римский Франциск подверг критике кандидатов в президенты США лидера республиканцев Дональда Трампа и вице-президента Соединенных Штатов Камалу Харрис. По его словам, американцы должны на выборах голосовать за "меньшее зло".



Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

Как сообщает издание The Hill, Папа Римский на пресс-конференции 13 сентября отреагировал на президентские выборы в США. Во время разговора с журналистами понтифика попросили дать совет американским католикам, за кого им нужно отдать свой голос.

Папа Римский отметил, что не будет голосовать, ведь не является американцем и резко высказался по поводу обоих кандидатов в президенты США. Несмотря на то, что Франциск во время ответа не назвал имя Дональда Трампа и Камалы Харрис, он подверг критике их политические программы.

"Оба против жизни, и тот, кто изгоняет мигрантов, и тот, кто убивает младенцев. Надо голосовать и выбирать меньшее зло. Кто меньшее зло, женщина или мужчина? Я не знаю. Каждый в своей совести должен подумать и решить это", – сказал понтифик.

Далее Франциск продолжил выступление, отметив, что "аборт – это убийство человека", и, по его словам, это нужно "четко осознавать".

The Hill отмечает, что Папа Римский Франциск считает вопрос мигрантов одним из приоритетных во время своего управления и часто высказывается на эту тему. Кроме того, понтифик поддерживает католические указания о запрете абортов, но не так сильно подчеркивает эту религиозную доктрину, как его предшественники.

На выборах США Дональд Трамп одно из своих программных обещаний называет уменьшение давления от мигрантов. Камала Харрис в свою очередь выступает за разрешение женщины распоряжаться собственным телом, в частности, самостоятельно принимать решения по абортам.

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