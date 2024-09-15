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Папа Римский рассказал, за кого нужно голосовать на выборах в США

Папа Римский дал совет американцам, за кого им следует голосовать на президентских выборах.

сегодня, 21:10
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Автор:
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Slava Kot

Папа Римский Франциск подверг критике кандидатов в президенты США лидера республиканцев Дональда Трампа и вице-президента Соединенных Штатов Камалу Харрис. По его словам, американцы должны на выборах голосовать за "меньшее зло".

Папа Римский рассказал, за кого нужно голосовать на выборах в США

Папа Римский Франциск. Фото из открытых источников

Как сообщает издание The Hill, Папа Римский на пресс-конференции 13 сентября отреагировал на президентские выборы в США. Во время разговора с журналистами понтифика попросили дать совет американским католикам, за кого им нужно отдать свой голос.

Папа Римский отметил, что не будет голосовать, ведь не является американцем и резко высказался по поводу обоих кандидатов в президенты США. Несмотря на то, что Франциск во время ответа не назвал имя Дональда Трампа и Камалы Харрис, он подверг критике их политические программы.

"Оба против жизни, и тот, кто изгоняет мигрантов, и тот, кто убивает младенцев. Надо голосовать и выбирать меньшее зло. Кто меньшее зло, женщина или мужчина? Я не знаю. Каждый в своей совести должен подумать и решить это", – сказал понтифик.

Далее Франциск продолжил выступление, отметив, что "аборт – это убийство человека", и, по его словам, это нужно "четко осознавать".

The Hill отмечает, что Папа Римский Франциск считает вопрос мигрантов одним из приоритетных во время своего управления и часто высказывается на эту тему. Кроме того, понтифик поддерживает католические указания о запрете абортов, но не так сильно подчеркивает эту религиозную доктрину, как его предшественники.

На выборах США Дональд Трамп одно из своих программных обещаний называет уменьшение давления от мигрантов. Камала Харрис в свою очередь выступает за разрешение женщины распоряжаться собственным телом, в частности, самостоятельно принимать решения по абортам.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Папа Римский отреагировал на запрет УПЦ МП в Украине.

Также "Комментарии" писали о шокирующих словах Трампа на дебатах с Харрис.



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Источник: https://thehill.com/policy/international/ap-pope-francis-slams-both-us-presidential-candidates-over-what-he-calls-anti-life-policies/
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