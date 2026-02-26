Парик, синяки и проблемы с произношением: к здоровью Трампа снова появились вопросы после выступления в Конгрессе (ФОТО)

Президент США Дональд Трамп 24 февраля выступил с обращением в Конгресс, однако внимание публики привлекли отдельные детали его внешнего вида. Большой синяк на руке американского лидера снова вызвал обеспокоенность состоянием его здоровья, а также появились новые обсуждения.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Как сообщает Irish Star, на затылке Трампа, ближе к шее, заметили предмет, похожий на бирку. Это привело к предположению среди американцев, что глава Белого дома мог начать носить парик.

Вероятно, это был случайный кусок ткани или бумаги, однако именно он стал причиной новой волны разговоров о том, что Трамп пользуется париком. "Бырку" зафиксировали в момент, когда президент вернулся налево, принимая аплодисменты республиканцев.

Подобные подозрения возникают не в первый раз. Сам Трамп их отрицает — еще в 2016 году он разрешил телеведущему Джимми Феллон прикоснуться к своим волосам, чтобы доказать, что они настоящие.

Во время выступления у президента также были трудности с произношением простых слов, что вновь вызвало беспокойство относительно его здоровья. Кроме того, у него снова заметили значительную гематому, практически не исчезающую на тыльной стороне руки. Трамп имеет хроническую венозную недостаточность и принимает большие дозы аспирина, что может объяснять появление кровоподтеков и отеков конечностей.

В прошлом месяце один из врачей предположил, что у Трампа мог случиться инсульт. По его словам, у президента отмечались основные симптомы этого состояния.

На первом обращении к Конгрессу во время второго президентского срока присутствовали все пятеро детей Трампа, встречающихся редко для его семьи.

Иванка, Дональд-младший, Эрик, Тиффани и Беррон сидели на галерее Палаты представителей вместе с первой леди Мелания Трамп. Также среди присутствующих был муж Иванки, Джаред Кушнер, игравший заметную роль во внешней политике президента.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что самый младший сын президента США Дональд Трамп – Баррон Трамп – впервые за год появился на публике. 19-летний парень посетил обращение американского лидера во время совместного заседания Конгресса 24 февраля.

Трансляцию происшествия 25 февраля показал телеканал Fox News. За несколько минут до выступления президента в зал Палаты представителей вошла первая леди Мелания Трамп, которую встретили аплодисментами.

