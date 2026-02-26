Перука, синці та проблеми з мовою: до здоров'я Трампа знову з'явилися питання після виступу у Конгресі (ФОТО)

Президент США Дональд Трамп 24 лютого виступив зі зверненням до Конгресу, однак увагу публіки привернули окремі деталі його зовнішнього вигляду. Великий синець на руці американського лідера знову викликав занепокоєння щодо стану його здоров’я, а також з’явилися нові обговорення.

Дональд Трамп (фото з відкритих джерел)

Як повідомляє Irish Star, на потилиці Трампа, ближче до шиї, помітили предмет, схожий на бирку. Це спричинило припущення серед американців, що глава Білого дому міг почати носити перуку.

Ймовірно, це був випадковий шматок тканини або паперу, однак саме він став причиною нової хвилі розмов про те, що Трамп користується перукою. "Бирку" зафіксували в момент, коли президент повернувся ліворуч, приймаючи оплески республіканців.

Подібні підозри виникають не вперше. Сам Трамп їх заперечує — ще у 2016 році він дозволив телеведучому Джиммі Феллон доторкнутися до свого волосся, щоб довести, що воно справжнє.

Під час виступу президент також мав труднощі з вимовою простих слів, що знову викликало занепокоєння щодо його здоров’я. Крім того, у нього знову помітили значну гематому, яка практично не зникає на тильному боці руки. Як зазначається, Трамп має хронічну венозну недостатність і приймає великі дози аспірину, що може пояснювати появу синців і набряків кінцівок.

Минулого місяця один із лікарів припустив, що у Трампа міг статися інсульт. За його словами, у президента спостерігалися основні симптоми цього стану.

На першому зверненні до Конгресу під час другого президентського терміну були присутні всі п’ятеро дітей Трампа, що трапляється рідко для його родини.

Іванка, Дональд-молодший, Ерік, Тіффані та Беррон сиділи на галереї Палати представників разом із першою леді Меланія Трамп. Також серед присутніх був чоловік Іванки, Джаред Кушнер, який відігравав помітну роль у зовнішній політиці президента.

Нагадаємо, що "Коментарі" писали про те, що наймолодший син президента США Дональд Трамп — Баррон Трамп — уперше за рік з’явився на публіці. 19-річний юнак відвідав звернення американського лідера під час спільного засідання Конгресу 24 лютого.

Трансляцію події 25 лютого показав телеканал Fox News. За кілька хвилин до виступу президента до зали Палати представників увійшла перша леді Меланія Трамп, яку зустріли оплесками.

