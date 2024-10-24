Пассажиры спасли автобус от катастрофы: конец был трагичен



















В США в штате Колорадо произошло чрезвычайное событие, которое могло привести к масштабной катастрофе, однако двое смелых пассажиров автобуса предотвратили трагедию. Несмотря на их усилия, история завершилась трагической смертью водителя.

Пассажиры автобуса предотвратили аварию

14 октября водитель автобуса, курсировавшего вокруг Колорадо-Спрингс, внезапно потерял сознание. Двое пассажиров мгновенно отреагировали на инцидент. Один из них, заметив, что водитель упал в обморок, немедленно бросился к передней части автобуса, спросив: "Ты в порядке?".

Другой пассажир также быстро переместился к рулю и пытался взять под контроль ситуацию. Он смог сесть на водительское место и взять руль в свои руки, а также остановить транспортное средство на ближайшей автобусной остановке и вызвать скорую помощь.

Поступок этих пассажиров был зафиксирован камерами наблюдения в автобусе:

К сожалению, даже по прибытии спасателей жизнь водителя спасти не удалось. Водителя идентифицировали как 32-летнего мужчину, по имени Ти Джей Тернер. Он скончался на месте. По предварительному сообщению, водитель подвергся внезапному сердечному приступу, что и стало причиной его потери сознания.

Местный перевозчик выразил соболезнования семье погибшего в своем официальном заявлении, отметив героизм пассажиров, которые быстро среагировали и спасли других людей от возможного несчастного случая.

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